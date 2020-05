Nowe ognisko koronawirusa w Polsce. ”Wzrost zakażeń jest gwałtowny”

W środę w powiecie kępińskim zanotowano 75 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wśród nich jest dziecko – poinformował rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube.

Nowe ognisko koronawirusa w Wielkopolsce to zakład meblarski w gminie Baranów. Zatrudnia on ponad tysiąc osób. Jak twierdzi starosta kępiński Robert Kieruzel, jest to miejsce, które "bardzo zostało dotknięte koronawirusem". Na dzisiaj zostało przebadanych ok. 400 osób. Od kolejnych 600 zostaną pobrane wymazy w czwartek.

Baranów, Kępno. Nowe ognisko koronawirusa w Wielkopolsce

W zakładzie meblarskim w gminie Baranów stwierdzono 100 zakażonych mieszkańców powiatu kępińskiego.

Mówimy tylko o powiecie kępińskim, ponieważ leżymy na styku trzech powiatów: oleśnickiego (woj. dolnośląskie), wieruszowskiego (woj. łódzkie) i namysłowskiego (woj. opolskie), więc pracownicy zakładu migrują pomiędzy tymi powiatami

– wyjaśnił starosta kępiński. W zakładzie pracuje obecnie ok. 30 proc. załogi.

Starosta zapewnia, że władze podejmują wszystkie działania w celu wyeliminowania zagrożenia. Dodatkowo pracodawca zabezpieczył wszystkich pracowników w środki ochrony osobistej i dwa razy zdezynfekował zakład.

RadioZET.pl/PAP