W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 287 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 82 to mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego. W Krotoszynie z powodu COVID-19 zmarła w poniedziałek 40-letnia kobieta. To 15. ofiara koronawirusa w regionie.

Koronawirus w Krotoszynie. Strefa zero w mieście?

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poinformował w niedzielę, że winę za dramatyczną sytuację w mieście ponosi szpital w Krotoszynie, bo tam było główne ognisko zarażeń. Dodatkowo 5 kwietnia z powodu zakażenia koronawirusem siedmiu policjantów z Krotoszyna, podjęto decyzję o zamknięciu komendy. Kwarantanną objęto łącznie 95 funkcjonariuszy z krotoszyńskiej jednostki.

Wojewoda Mikołajczyk wydał polecenie służbom sanitarnym, aby w trybie ekspresowym ustalono wszystkie kontakty pacjentów dodatnich z innymi osobami a jednocześnie ustalono, gdzie pacjenci ze szpitala w Krotoszynie zostali przetransportowani.

W związku z zaistniałą sytuacją na poniedziałek zwołałem wideokonferencję z włodarzami różnych krotoszyńskich instytucji - burmistrzem, starostą, dyrektorem szpitala, służbami sanitarnymi i policją. Z jednej strony chciałbym usłyszeć raport o działaniach, podjętych przez samorząd i dowiedzieć się o ewentualnych oczekiwaniach wobec wojewody. Będę też rozmawiać o możliwych scenariuszach i działaniach, aby ograniczyć zjawisko występowania koronawirusa w Krotoszynie

- powiedział w rozmowie z PAP Mikołajczyk.

Z kolei w rozmowie z lokalnym portalem krotoszyn.naszemiasto.pl wojewoda wielkopolski nie wykluczył, że Krotoszyn zostanie zamknięty i stanie się strefą "zero".

Na tym etapie nie ma decyzji o tym, by powiat stał się „strefą zero”, ale musimy podjąć działania, które zredukują rozprzestrzenianie się koronawirusa na tym terenie [...] Takie decyzje podejmuje rząd. To radykalny i trudny krok, dlatego takich deklaracji nie jestem w stanie złożyć, bo zależą one od wielu czynników

- zapowiedział Łukasz Mikołajczyk.

RadioZET.pl/PAP