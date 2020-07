Koronawirus. Ministerstwo zabrało głos w sprawie szczepionki

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński był pytany na briefingu w Warszawie m.in. o wyniki badania, z którego wynika, że 37 proc. Polaków skorzystałoby ze szczepionki przeciw COVID-19, gdyby była dostępna. Natomiast 28 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie skorzystałoby ze szczepionki, a 34 proc. nie miało zdania. Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia od 2 do 9 czerwca 2020 r.

Koronawirus. Szczepionka nie będzie obowiązkowa?

"Na ten moment – jeśli chodzi o szczepionkę na koronawirusa – możemy powiedzieć, tak samo, jak w przypadku innych szczepień, że wszystkie, które są dopuszczane przez resort, mają potwierdzoną wartość medyczną" – powiedział wiceszef resortu zdrowia.

Wiceministra pytano także o to, czy są plany obowiązkowych szczepień na COVID-19. Cieszyński przekazał, że "nie ma na ten moment takiego planu, by było to szczepienie obowiązkowe".

"Wszelkie decyzje zapadają wtedy, kiedy szczepionka jest dostępna i jest komplet informacji. Wtedy można podjąć decyzję w 100 proc. rzetelnie. Na ten moment takich planów nie ma" – dodał wiceminister zdrowia.

RadioZET.pl/PAP