W trakcie czwartkowej konferencji prasowej dotyczącej walki z koronawirusem szef resortu zdrowia Adam Niedzielski oraz wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ogłosili, że skrócona zostanie kwarantanna. Poinformowano także o nowej liście czerwonych i żółtych stref. Kraska zapowiedział także możliwość wprowadzenia obostrzeń na uroczystościach rodzinnych.

Koronawirus. Rząd ostrzega przed obostrzeniami na weselach i imprezach

"Jeśli nie będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa na imprezach rodzinnych, będziemy musieli wprowadzić pewne obostrzenia; pracujemy nad tym i jeśli sytuacja się nie zmieni będziemy musieli podjąć tę decyzję" - przekazał wiceszef ministerstwa zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceminister dodał, że dynamika wzrostu zakażeń w poszczególnych powiatach potwierdza się z prognozami MZ. Kraska zaapelował więc o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, czyli dystansowania się, zakładania maseczek i stosowania środków do dezynfekcji.

Bardzo bacznie przyglądamy się dużym imprezom rodzinnym

- podkreślił Kraska.

"Niestety, jeżeli nie będziemy przestrzegać na tych imprezach rodzinnych zasad, które obowiązują, będziemy zmuszeni pewne obostrzenia wprowadzić. My w tej chwili nad tym bardzo wytrwale pracujemy, jest to bardzo trudna decyzja, ale jeżeli się to nie zmieni, będziemy musieli ją podjąć i to w dość krótkim czasie" - zapowiedział wiceminister zdrowia, Piotr Kraska.

RadioZET.pl/PAP