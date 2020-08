Koronawirus. Nowa strategia walki z epidemią w Polsce. Kolejne wytyczne jesienią

Łukasz Szumowski we wtorek ogłosił swoją dymisję. Były szef resortu zdrowia w środę na antenie TVN 24 zapowiedział, że zespół pracujący w Ministerstwie Zdrowia przygotował już rekomendacje na okres jesienny, kiedy to dojdzie do nasilenia zachorowań na Covid-19 oraz grypę.

Koronawirus. Rekomendacje na jesień gotowe

Eksperci jesienią spodziewają się drugiej fali koronawirusa. Łukasz Szumowski, były minister zdrowia zapewnił, że przygotowana jest strategia, która w ciągu dwóch tygodni zostanie przełożona na akty prawne. W trakcie porannej rozmowy w TVN 24 były minister zdrowia zapowiedział, że jednym z proponowanych rozwiązań będzie zwiększenie roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w diagnozowaniu pacjentów. Oprócz tego Ministerstwo Zdrowia planuje rozbudowę sieci laboratoriów zakaźnych "tzw. POZ zakaźnych", do których będą zgłaszać się osoby z objawami chorobowymi.

Łukasz Szumowski poinformował także, ze rozpoczęło się wdrożenie "zwalidowanych protokołów". Mają one na celu pomóc w rozróżnieniu tych dwóch chorób na etapie przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Były szef MZ zapowiedział także zmiany w przyjmowaniu pacjentów. Rozdzielone zostaną godziny przyjmowania osób zdrowych i chorych w placówkach POZ, a liczba testów, które mają wykryć koronawirusa, ma być zwiększona do około 60 tysięcy na dobę.

Koronawirus. Zmiany w funkcjonowaniu szpitali

To nie koniec zmian. Pojawią się one także w funkcjonowaniu szpitali jednoimiennych. Zapowiedziana została także automatyzacja decyzji o kwarantannie połączona z wydaniem zwolnienia lekarskiego, a także zgłoszeniem choroby zakaźnej.

To jest cały szereg takich eksperckich spraw, które już zarekomendowali nam członkowie zespołu. I tak jak obiecałem, na zespole zarządzania kryzysowego wczoraj, myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch te rekomendacje będą przełożone już na akty prawne, które przygotują na jesień system ochrony zdrowia

- powiedział Łukasz Szumowski w TVN 24.

Były minister zdrowia dodał także, że najważniejsze jest egzekwowanie obostrzeń, np. noszenie masek na twarzy w sklepach. Szumowski ocenił także powrót dzieci do szkół — według niego będzie ono wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o transport publiczny. Polityk dodał także, że trwają wzmożone kontrolę. "Jeśli ta liczba kontroli, która jest, będzie się utrzymywała, myślę, że to trochę nas wszystkich przywróci do takiego alertu, że to nie skończyła się epidemia, nie skończył się koronawirus" - przekazał Łukasz Szumowski.

RadioZET.pl/TVN24/PAP