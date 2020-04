Koronawirus. Polscy lekarze szkolą medyków w USA

Polscy lekarze, którzy szkolili się we Włoszech, przekazują teraz swoją wiedzę dla medyków z USA. Lekarze wymieniają się doświadczeniami z walką z koronawirusem.

Polscy lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie byli w Lombardii we Włoszech. W najbardziej dotkniętym SARS-CoV-2 regionie świata brali udział w misji. Teraz medycy polecieli do Ameryki. Swoim doświadczeniem będą się dzielić do 2 maja — informuje Super Express.

Uczysz się najszybciej, kiedy możesz dzielić się swoimi doświadczeniami. Zadajesz pytania kolegom... i możesz się dowiedzieć, jak radzą sobie z COVID-19

- przekazał w mediach społecznościowych dr Jakub Klimkiewicz w Wojskowego Instytutu Medycznego, jeden z uczestników misji.

Koronawirus w USA

Z danych przekazanych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore (w nocy ze środy na czwartek) z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło 2502 osób. Od początku epidemii w tym kraju łącznie zmarło 60 853 osób. Najwięcej przypadków śmiertelnych COVID-19 jest w Stanie Nowy Jork — jest ich już tam 23 447 osób — podaje portal WP.pl.

W USA łącznie SARS-CoV-2 potwierdzono u prawie 1,4 miliona osób. W tym kraju wykonano ponad 6 milionów testów.

Koronawirus - aktualne dane. Co trzeba wiedzieć?

Koronawirus - najnowsze dane

Koronawirus w Polsce: raport, objawy, epidemia, zalecenia

Koronawirus w Polsce - mapa zachorowań z podziałem na województwa

Podejrzenie koronawirusa - co robić?

Koronawirus - infolinia NFZ

RadioZET.pl/Super Express/WP