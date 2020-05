Wielka Brytania i Włochy są kolejnymi – po USA – państwami, w których liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 30 tysięcy. O ile we Włoszech epidemia wyhamowuje, na Wyspach Brytyjskich sytuacja pozostaje nieopanowana.

Koronawirus zabił już tysiące Brytyjczyków i Włochów. Obie nacje należą do najbardziej cierpiących wskutek epidemii. Zaznaczmy, że mowa o oficjalnych statystykach – rzeczywista liczba zakażeń i zgonów na Covid-19 jest znacznie wyższa.

W Wielkiej Brytanii w ciągu doby przybyło 626 zakażonych, podwyższając oficjalny bilans do 31 tys. 241. Brytyjczycy od nieco ponad tygodnia doliczają do bilansu zmarłych w domach opieki, wcześniej liczyli tylko zmarłych w szpitalach. Informację przekazał minister środowiska, George Eustice.

Koronawirus we Włoszech. Ponad 30 tysięcy ofiar

Znacznie wolniej rozwija się już epidemia we Włoszech. W państwie, które w lutym stało się centrum europejskiej pandemii koronawirusa, w ciągu doby zmarło kolejne 243 zakażone osoby – podała tamtejsza Obrona Cywilna.

Łączna liczba ofiar Covid-19 wzrosła do 30 tys. 201. Z oficjalnej statystyki wynika, że obecnie w całych Włoszech zakażonych jest 87,9 tys. osób. Liczba chorych pod opieką lekarzy spadła o około 1600. 82 procent wszystkich zakażonych przebywa w domowej izolacji.

Włosi nie tracą jednak nadziei – stale spada liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach. Na oddziałach intensywnej terapii jest 1168 najciężej chorych, w tym w Lombardii, centrum włoskiej pandemii, ok. 400. To najniższa liczba zanotowana w tym regionie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. To tam również stwierdzono połowę nowych przypadków infekcji.

Dotychczas potwierdzono w kraju ogółem 217 tys. przypadków koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zanotowano wzrost o ponad 1300. Wyleczonych zostało już blisko 100 tys. osób.

RadioZET.pl/PAP