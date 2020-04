Tyski sanepid prosi o pilny kontakt pasażerów, którzy w środę rano podróżowali dwoma kursami autobusów miejskich z Orzesza do Mikołowa i z Mikołowa do Tychów. Autobusami tymi podróżowała też osoba zakażona.

Jak poinformowano w piątek na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, chodzi o poranne kursy autobusów Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM): nr 655 oraz nr 268.

- W dniu 22.04.2020 r. (środa) osoba zarażona SARS-CoV-2 podróżowała ok godz. 8:00 autobusem linii nr 655 z przystanku Orzesze Kościół w kierunku Mikołowa, następnie z dworca autobusowego w Mikołowie podróżowała ok. godz. 8:30 autobusem linii 268 do przystanku Tychy Carboautomatyka przy ul. Budowlanych - napisano w komunikacie tyskiego sanepidu.

- Prosimy wszystkie osoby podróżujące tymi liniami w podanych godzinach o pilny kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach na numery alarmowe: 512 370 717 lub 517 497 829 - zaapelowano.

Koronawirus: Śmierć kolejnych osób z województwa śląskiego

W piątek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach poinformowała o śmierci – w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 – trzech kolejnych osób w regionie. W szpitalu w Raciborzu zmarli: 73-letnia kobieta z Gliwic i 67-letni mężczyzna z Częstochowy, w szpitalu w Tychach zmarła kobieta w wieku 88 lat, mieszkanka powiatu żywieckiego.

Jak wynika z piątkowych porannych danych katowickiej WSSE, w kwarantannie domowej przebywa obecnie w woj. śląskim 5 266 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 6140 osób. Hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest 331 osób; wyzdrowiało dotąd 131 osób.

Liczba próbek zbadanych dotąd łącznie dla woj. śląskiego to 21 669; laboratoryjnie stwierdzono w całym regionie 1738 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło łącznie 89 osób.

RadioZET.pl/PAP