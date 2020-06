Zachorował na COVID-19. Szpital wysłał mu rachunek na 2 mln zł

Robert Dennis to nauczyciel z Centennial w stanie Kolorado. W marcu tego roku trafił do szpitala z podejrzeniem koronawirusa. Przebieg COVID-19 w jego przypadku był bardzo groźny. Mężczyzna przez dwa tygodnie był podłączony do respiratora — podaje The Denver Channel.

Rachunek za leczenie koronawirusa

Stan nauczyciela znacznie się poprawił. Aktualnie mężczyzna przebywa na kwarantannie domowej. Do jego skrzynki pocztowej przyszedł list. Robertowi podliczono wydatki za leczenie. Okazało się, że kosz terapii to ponad 840 tysięcy dolarów, czyli około 2 miliony złotych.

Żona Roberta w rozmowie ze stacją Denver 7 przekazała, że z wyliczeń szpitala 250 tysięcy dolarów poszło na lekarstwa. Poza tym rachunek ten obejmuje tylko pobyt w szpitalu Sky Ridge Medical Center. Następnie nauczyciel był przeniesiony do innej placówki. Tam spędził około 3 tygodnie. Koszt opieki medycznej opłacić będzie musiała także żona Dennisa, ona także była zarażona SARS-CoV-2 i korzystała z opieki medycznej.

Małżeństwo posiada ubezpieczenie zdrowotne. Jednak para obawia się, że może ono nie pokryć wspólnych kosztów leczenia. Według Roberta i jego żony całość leczenia będzie ich kosztować 1,5 miliona dolarów (około 6 milionów złotych).

RadioZET.pl/The Denver Channel