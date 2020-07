Światowa Organizacja Zdrowia mówi już oficjalnie o odporności zbiorowej na koronawirusa. Zdaniem WHO koronawirusa musi przebyć co najmniej połowa populacji, by mówić o odporności zbiorowej. W krajach najmocniej dotkniętych epidemią ten wskaźnik wynosi ok. 20 proc.

Koronawirus został potwierdzony w testach, jak podaje WHO, ponad 15 milionów razy na całym świecie. Wskutek ciężkich zachorowań na Covid-19 zmarło ponad 600 tys. ludzi.

W trwającym wyścigu z czasem po szczepionkę i leki na koronawirusa coraz śmielej mówi się o tzw. odporności zbiorowej, zakładającej, że prędzej czy później większość ludzi zakazi się nowym patogenem. Właśnie taką strategię, powiązaną z dość luźnymi restrykcjami, przyjęła wiosną tego roku Szwecja, co wywoływało zdziwienie, a nawet oburzenie części epidemiologów.

WHO o odporności zbiorowej. Przy minimum 50 proc. populacji

Dziś WHO prowadzi już oficjalnie szacunki dotyczące odporności zbiorowej. Przy galopującej liczbie zakażeń eksperci mówią już wprost, że jednym ze sposobów na przezwyciężenie epidemii jest uodpornienie się na nią.

50-60 proc. populacji musi uzyskać odporność, by powstała odporność zbiorowa na koronawirusa. W różnych krajach odporność wykazuje teraz od 5 do 20 proc. osób - oświadczyła dziś dr Soumya Swaminathan, główna ekspertka naukowa WHO. Z analiz Organizacji wynika, że w krajach szczególnie dotkniętych pandemią koronawirusa odporność na niego zyskało 5-10 proc. populacji, a w niektórych wskaźnik sięga 20 proc.

Inni eksperci oceniają, że odporność zbiorowa wykształca się, gdy antyciała występują u 70-80 proc. ludności danego kraju - podaje Associated Press. Agencja wyjaśnia też, że zbiorową odporność uzyskuje się dzięki szczepionkom, gdy u większości populacji występują antyciała.

Swaminathan zaznaczyła jednak, że przyjęcie takowej strategii na początku pandemii (np. Wielka Brytania), by odporność zbiorowa wykształciła się naturalnie, jest niewłaściwa. Chodzi bowiem o to, społeczeństwo przetrwało szereg nawrotów epidemii, co prowadzi do bardzo wielu ofiar śmiertelnych.

Co ze szczepionką?

Ekspertka WHO wyjaśniła, że zazwyczaj proces testowania szczepionek trwa lata, jednak w przypadku skali zagrożenia Covid-19 proces może zostać przyspieszony i potrwać około sześciu miesięcy.

RadioZET.pl/PAP