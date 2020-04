Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się na całym świecie w szybkim tempie. Z szacunków WHO wynika, że jeszcze dziś łączna liczba zarażonych przekroczy 1,5 miliona. Najtrudniejsza sytuacja jest w USA (ponad 400 tysięcy zakażeń, liczba zachorowań i zgonów wzrasta). Pierwsze skutki izolacji dostrzec można w niektórych krajach Europy (Włochy, Szwecja, Belgia), w innych krzywa zachorowań i zgonów wciąż rośnie (Francja, Wielka Brytania, Polska).

WHO: Ważniejsze testy niż restrykcje

Eksperci są zgodni – rządy państw powinny ostrożnie przewidywać możliwe „odmrażanie” gospodarki i luzowanie rygorów. Dyrektor WHO Hans Kluge powiedział dziś na konferencji w Kopenhadze, że w walce z SARS-CoV-2 „nie można opuszczać gardy”.

Dodał też, że kluczem do pokonania epidemii są masowe testy i śledzenie zakażonych obywateli. Tym samym przychylił się do innej wizji walki z pandemią - separowania zakażonych, z powolnym odmrażaniem gospodarki.

Kolejny z przedstawicieli WHO, Bruce Aylward, zaapelował przy tym, by państwa, które decydują się na znoszenie wprowadzonych restrykcji (planowały to Austria, Czechy i Dania), czyniły to wolniej, dokładnie analizując sytuację. Wskazał, że dłuższe kwarantanny na wzór Chin czy Singapuru byłyby lepszym sposobem.

Każdy kraj musi sam zdecydować, jak chce do tego podejść. Ale żadne państwo nie jest w stanie samo pokonać tej pandemii

- powiedział Aylward.



WHO odparła też przytyki prezydenta USA Donalda Trumpa, który wczoraj uznał organizację za chinocentryczną oraz stosującą błędne zalecenie. Trump zagroził też wstrzymaniem finansowania organizacji.

Milion aktywnych infekcji, od początku epidemii blisko 1,5 miliona

Wciąż rośnie liczba infekcji i zgonów wskutek Covid-19. Wszystkich zakażeń jest dziś ponad 1,441 miliona – przy tym wzroście 1,5 miliona zostanie przekroczone w ciągu najbliższej doby.

Na świecie zmarło już 83 tys. ludzi na nową chorobę. Najwięcej we Włoszech (ponad 17 tys.), Hiszpanii (około 15 tys.) oraz w USA (13 tys.). Czterokrotnie więcej chorych wyzdrowiało - od wybuchu epidemii zarejestrowano na świecie prawie 310 tys. „ozdrowieńców”.

RadioZET.pl/PAP/AFP