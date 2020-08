Szczepionka na Covid-19 jest dziś jednym z czołowych wyzwań naukowców na całym świecie. Skuteczny szczep, ale i lekarstwa pozwolą ludzkości pełniej kontrolować epidemię koronawirusa.

W oczekiwaniu na skuteczne remedium, WHO przestrzega przed codziennym zagrożeniem epidemią i apeluje: stosujmy się do obostrzeń. Dyrektor organizacji, Tedros Adhanom, przestrzegał dziś państwa, które poluzowały swoje obostrzenia.

- powiedział na konferencji w Genewie szef WHO.

W sprawie prac nad szczepionką dodał, że jest ona w trzeciej i ostatniej fazie badań klinicznych. Mimo, że jest już kilka potencjalnych szczepionek, a ich wyniki eksperymentalne są obiecujące, nie ma gwarancji, że wszystkie te wysiłki nie pójdą na marne. Tymczasem Komisja Europejska już na tym etapie porozumiała się z jedną z firm pracujących nad szczepem na zakup 300 mln dawek.

- ocenił Etiopczyk, szef WHO.

Organizacja jest zaniepokojona rozwojem epidemii w Indiach, Brazylii czy USA. Dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych Mike Ryan najbardziej ubolewa nad "rozlaniem się" epidemii na biednych obszarach wiejskich Indii. Z kolei Maria van Kerkhove, dyrektor techniczny WHO, stwierdziła, że odwrócenie sytuacji, nawet tak złej jak w USA, jest możliwe.

Widzieliśmy to w innych krajach, którym udało się skontrolować transmisję wirusa. Aby to zrobić potrzebne jest jednak całościowe podejście i ścisłe trzymanie się zasad, dlatego apeluję do przyjaciół w USA, aby robili wszystko co w ich mocy, by tak się stało