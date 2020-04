Koronawirus. Niezwykłe odkrycie w Wenecji. Wodne kanały tętnią życiem

Co roku do Wenecji przybywa mnóstwo turystów. Ten rejon cieszy się ogromną popularnością wśród podróżujących. Jednak przeludnione miejsca nie są atrakcyjne dla zwierząt, które dotychczas weneckich kanałów unikały. To się zmieniło. Wpływ na to ma epidemia koronawirusa.

Andrea Mangoni to włoski zoolog, któremu udało się nagrać meduzę, która pływała w wodzie weneckich kanałów. Jak podaje ABC News, wcześniej ten gatunek nie dopływał to tego miasta, gdyż woda była zbyt bardzo zmącona. Dlaczego woda w kanałach Wenecji jest tak czysta? W rozmowie z portalem CNN władze Wenecji wyjaśniły, co sprawia, że woda jest przejrzysta. Rzecznik biura burmistrza Wenecji wytłumaczył, że powodem jest mniejszy ruch na kanałach. W rezultacie osad, który zwykle unosi się na powierzchni, pozostaje na dnie. W Wenecji poprawiła się także jakość powietrza.

RadioZET.pl/ABC NEWs/CNN