Cornelia Griggs, która pracuje w jednym ze szpitali w Nowym Jorku, gdzie na co dzień pomaga zarażonym na koronawirusa, zwróciła się do swoich dzieci w poruszającym wpisie. - Moje dzieci są za małe, by to teraz przeczytać. Ledwo rozpoznają mnie w sprzęcie ochronnym. Jeśli stracą mnie podczas walki z COVID, chcę, by wiedziały, że mama bardzo starała się wykonywać swoją pracę – napisała na Twitterze.