Koronawirus groźny na basenie, spa, wodnym placu zabaw? Musimy się pilnować

Koronawirus może przenosić się drogą wodną? Szef NIZP-PZH odniósł się do pytań Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie.

Sprawa jest oczywista – już w maju tysiące Polaków wyruszyło nad akweny. W czerwcu wrócą też na baseny, wodne place zabaw, czy spa - w związku z kolejnym etapem luzowania obostrzeń. Czy w tych warunkach, niezduszonej wciąż epidemii, mamy się czego obawiać?

Liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC, zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości. Sama woda na basenach, w spa, jacuzzi, wodnych placach zabaw oraz ta do spożycia nie stanowi źródła zakażenia COVID-19, pod warunkiem, że jest ona odpowiednio uzdatniana czy dezynfekowana