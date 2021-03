Mamy sygnały, że coraz więcej dzieci jest zakażonych koronawirusem, ale w tej chwili nie ma aż tak wielkiego niepokoju. Nie widzimy, aby to było duże zjawisko i aby wpływało na zwiększoną hospitalizację tylko z powodu zakażenia koronawirusem u dzieci - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Waldemar Kraska w poniedziałek w Telewizji Republika zwrócił uwagę, że wskaźnik reprodukcji koronawirusa, obrazujący, w jakim tempie rozwija się pandemia, w Polsce wynosi już 1,22. Dodał, że jedynie w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie od trzech tygodni trwa lockdown, wskaźnik reprodukcji wirusa jest w wysokości 1, co oznacza, że liczba zakażeń spada. Z kolei w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim wskaźnik reprodukcji jest wysoki, a epidemia nabiera tempa.

Wiceminister zdrowia ocenił, że brytyjski wariant koronawirusa sprawia, że do szpitali trafia więcej osób chorych na Covid-19. Kraska kolejny raz zaapelował o przestrzeganie obostrzeń, zachowywanie dystansu i noszenie maseczek.

Koronawirus coraz częściej atakuje dzieci

Wiceszef MZ przypomniał, że nie tylko osoby starsze powinny obawiać się zakażenia koronawirusem, ale również młodsze, które w ostatnim czasie częściej wymagają hospitalizacji.

– Mamy sygnały, że coraz więcej dzieci jest zakażonych koronawirusem. Aczkolwiek przed chwilą mieliśmy sztab w Ministerstwie Zdrowia, dokładnie to analizowaliśmy i w tej chwili nie ma aż tak wielkiego niepokoju – powiedział. Obecnie w szpitalach przebywa ok. 400 dzieci zakażonych koronawirusem, ale najczęściej wymagały one hospitalizacji z powodu innych schorzeń, a w szpitalu miały wykonywany test na obecność SARS-CoV-2.

– Nie widzimy, aby to było aż tak duże zjawisko i aby wpływało na zwiększoną hospitalizację tylko z powodu zakażenia koronawirusem u dzieci w polskich szpitalach – ocenił wiceminister.

W poniedziałek (22 marca) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 578 nowych przypadkach Covid-19 w Polsce. Zmarło 65 chorych. Tydzień temu badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 10 896 kolejnych osób, 28 chorych z COVID-19 zmarło. Z kolei dwa tygodnie temu resort informował o 6170 nowych zakażeniach i 32 zgonach. W piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że Polska nie jest nawet pod szczytem trzeciej fali koronawirusa.

RadioZET.pl/PAP