Owoce "zakażone" koronawirusem. Zawieszono szefa laboratorium

Koronawirus na świecie rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie i zbiera coraz liczniejsze żniwo. Dlatego tak ważne jest masowe wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-19. Jak się okazuje, są miejsca, w których wynik testu może być bardzo wątpliwy…Świadczy o tym incydent z Tanzanii.

Dyrektor Laboratorium Zdrowia Publicznego w tym kraju został zawieszony – oznajmił prezydent Tanzanii, John Magufuli. co było powodem takiej decyzji? Otóż władze państwa już od dłuższego czasu miały poważne wątpliwości co do wiarygodności testów na koronawirusa, które przeprowadza placówka. W celu sprawdzenia swoich podejrzeń przesłały do laboratorium próbki pobrane od ludzi, ale wśród nich wysłano również te pobrane od zwierząt oraz …owoców i warzyw. Próbki oczywiście przebadano, a wyniki okazały się szokujące.

Papaja, koza i ptak "zakażone" koronawirusem

Na przykład cząstkę oleju silnikowego, opisaliśmy, jako próbkę pochodzącą od Jabira Hamazy, lat 30 - wynik wyszedł negatywny. Próbki pobrane od chlebowca, przyporządkowaliśmy do 45-letniej Sary Samweli. W tym przypadku wynik był niejednoznaczny. Zakażenie koronawirusem wykryto za to u 26-letniej Elizabeth Anne, która w rzeczywistości była... papają

- ujawnił prezydent. Jak czytamy na bbc.co.uk pozytywny wynika na obecność koronawirusa "stwierdzono" również w przypadku próbek pochodzących od ptaka i kozy.

Tanzańskie ministerstwo zdrowia powołało specjalny zespół, który ma zbadać sprawę fałszywych testów na SARS-CoV-19. Wyniki pracy komisji oraz kontroli opinia publiczna ma poznać 13 maja. Tymczasem – decyzją prezydenta Tanzanii – rzeczone laboratorium nadal prosperuje i w dalszym ciągu wykonywać będzie testy w kierunku koronawirusa.

