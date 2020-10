Koronawirus na świecie nie daje za wygraną. Jak poinformował we wtorek Uniwersytet Johnsa Hopkinsa na świecie od początku pandemii zainfekowanych koronawirusem zostało 38 006 121 osób.

Z bilansu opublikowanego we wtorek wynika, że od początku pandemii zmarło 1 083 875, zaś wyleczonych zostało 26 354 211. Najwięcej osób zarażonych odnotowano w Stanach Zjednoczonych - 7 850 829, Indiach - 7 175 880 i Brazylii - 5 103 408.

Koronawirus. Zbadali ciała zmarłych z powodu Covid-19. Zaskakujące wyniki badań

Naukowcy z Centrum Widzenia i Banku Tkanek Ocznych w Eversight w stanie Ohio dokonali sekcji zwłok 10 osób zmarłych z powodu Covid-19. Wyniki badań dowiodły, że białka wirusa przetrwały w... oczach zmarłych.

Jak informują naukowcy, koronawirus znajdował się przede wszystkim w rogówce. To jednak nie wszystko. Patogen znaleziono także w spojówce - tkance wyścielającej wnętrze powiek, a także w ciele szklistym.

Onkar Sawant zauważa, że dzięki tym badaniom, uda się oszacować ryzyko zakażenia koronawirusem wśród okulistów. Pomogą one także zapobiec zakażeniu podczas przeszczepu rogówki.

- Naszym głównym motywatorem było zapewnienie bezpieczeństwa naszym chirurgom i ich pacjentom – mówi Sawant w rozmowie z "Newsweekiem".

Badania 64-latka z Wuhan, która przeszła Covid-19, potwierdziły, że koronawirus zdołał przetrwać w jej oczach. Kobieta po wyjściu ze szpitala skarżyła się na pieczenie i ból oczu. W marcu 2020 roku 64-latka przeszła operację, która potwierdziła obecność białka wirusa w tkance ocznej.

Czy koronawirusem można zarazić się dotykając oczu?

Już w marcu 2020 roku pisaliśmy na RadioZET.pl, że koronawirus SARS-CoV-2 może wniknąć do organizmu przez oczy. Jeśli na dłoni znajdują się wirusy, potarcie czy dotknięcie oka może spowodować ich wprowadzenie do organizmu i infekcję. Oczy są bowiem połączone z nosem kanałami łzowymi, więc zainfekowane łzy mogą dotrzeć do nosa — a nos (i usta) to z kolei wrota zakażenia dla koronawirusa. Tą drogą wirus dostaje się do płuc, gdzie przede wszystkim wywołuje infekcję (chorobę zakaźną COVID-19).

Zapalenie spojówek jako objaw choroby COVID-19 został potwierdzony w lutowym raporcie WHO (według tej organizacji dotyczy to jedynie 0,8 proc. pacjentów zarażonych tym wirusem). Stosowane oświadczenia wydała również Amerykańska Akademia Okulistyki. W komunikacie potwierdzono, że COVID-19 może prowadzić do zapalenia spojówek (w tym zaczerwienia oczu i okolic wokół nich) i zalecono szczególną ostrożność okulistom podczas badania pacjentów.

RadioZET.pl/ Newsweek.com/ New York Post