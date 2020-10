Koronawirus na Jasnej Górze. "Informujemy, że w ostatnich dniach wykryto u 25 paulinów z Jasnej Góry wirus COVID-19. Zostali oni odizolowani przez zakwaterowanie poza klasztorem i sanktuarium. Nie mieli kontaktu z wiernymi. Dwóch paulinów zostało hospitalizowanych. Pozostali zakonnicy są zdrowi" - podano w opublikowanym w środę oświadczeniu, podpisanym przez rzeczniczkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie Edytę Kapelkę oraz rzecznika Jasnej Góry o. Michała Legana.

Przedstawiciele sanktuarium klasztoru i sanepidu zapewniają, że zostały podjęte wszystkie środki zapobiegawcze i zaostrzono reżim sanitarny na obszarze mieszkalnym klasztoru.

Koronawirus na Jasnej Górze. 25 paulinów zakażonych

"Sanktuarium pozostaje otwarte dla Pielgrzymów, program duszpasterski zasadniczo nie ulega zmianie. Uczestnicy liturgii zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, noszenia maseczek, częstego odkażania rąk" - napisano w oświadczeniu.

W sobotę 3 października pracownicy sanepidu z całej Polski uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę modląc się o zakończenie pandemii. Obecny na spotkaniu główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas podkreślił, że daje ono możliwość podziękowania wszystkim pracownikom inspekcji sanitarnej za to, że w tak trudnym czasie podołali wyzwaniom rzeczywistości epidemicznej.

- Będę dziękował. To są słowa, których ciągle jest za mało. To są słowa dla tych, którzy sprostali. Inspekcja, biedna inspekcja przez całe lata, okrojona, z brakami kadrowymi, dała radę. Pokazaliśmy, że jesteśmy potrzebni, i za to wszystkim pracownikom inspekcji sanitarnej należy się zwykłe słowo: dziękuję - mówił na Jasnej Górze Pinkas.

Mszę dla pielgrzymów odprawiono w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej bpa Andrzeja Przybylskiego.

Według danych sanepidu, w woj. śląskim – gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń koronawirusem – w środę liczba osób zakażonych wynosiła 23 tys. 916 - o 286 więcej niż we wtorek. Od początku epidemii zmarło w regionie 577 osób z COVID-19 - w środę poinformowano o siedmiu kolejnych zgonach.

RadioZET.pl/ PAP