Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna na Śląsku. Obostrzenia potrwają tam dłuzej?

Koronawirus w Polsce wydaje się względnie opanowany, nie licząc województwa śląskiego. W dobowych raportach liczby nowych zakażeń pozostają tam trzy cyfrowe. Są regiony, w których epidemia „przycichła” i takie, w których pojawia się od kilku do kilkunastu zakażeń dziennie.

Ministerstwo Zdrowia zastanawia się, czy nie zadecydować o dwóch odrębnych ścieżkach wychodzenia z epidemii – jednej dla Śląska i mniej restrykcyjnej dla reszty kraju.

Koronawirus: Obostrzenia na Śląsku potrwają dłużej?

Są regiony w Polsce, które mają bardzo wysoką liczbę zachorowań, są regiony, które mają bardzo niską liczbę nowej zapadalności. Przez najbliższe kilka dni zobaczymy, jak wygląda opanowanie ognisk na Śląsku i wtedy będziemy decydowali, czy robimy dwie prędkości czy w całej Polsce te działania będą takie same

- powiedział w sobotę minister zdrowia Łukasz Szumowski, komentując kolejne zakażenia wśród górników.

Resort podał w sobotę o poranku informacje o 144 nowych zakażeniach, z czego aż 81 dotyczyło woj. śląskiego. Wysyp nowych zarażeń to m. in. skutek wykrycia ognisk w kopalniach. Od czwartku pracownicy kopalń przechodzą badania przesiewowe na obecność SARS-CoV-2.

Szumowski zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie z wojewodą śląskim.

W tej chwili stoi tam siedem punktów pobrań, przedwczoraj i wczoraj zostało zrobione dodatkowe tysiąc wymazów. Wczoraj w nocy te tysiąc wymazów poleciało również w Polskę, zostały rozdzielone do laboratoriów. Dzisiaj zostało już pobranych tysiąc wymazów, planujemy jeszcze dodatkowo pobrać 2,5 tys. wymazów, a jutro 5 tys.

- wskazywał Szumowski.

Łukasz Szumowski: Zasłaniajmy twarz, chronimy innych

Ministra pytano o obowiązek kwarantanny dla lekarzy i pielęgniarek pracujących tuż przy granicy z Polską. Póki co nie pozostają zwolnieni z tego rygoru. - Przyglądamy się tej sytuacji, jeżeli będzie tak, że po obu stronach granicy sytuacja zacznie się wyrównywać, decyzję podejmiemy co do tej grupy również - zapewnił Szumowski.

Zaznaczył przy tym, że szpitale czy dps-y zoz-y są miejscami szczególnie narażonymi na epidemię. Szumowski zaapelował też o przestrzeganie zasad zakrywania nosa i ust, choć w dobie coraz cieplejszych dni i weekendów odstępuje od nich coraz więcej ludzi.

Ogromny apel, żeby jednak stosować się do tych zaleceń. Maseczka powinna być na twarzy, zakrywająca nos i usta. Maseczka chustka, komin, cokolwiek. Zawsze wtedy zmniejszymy ryzyko tego, że zakażamy kogoś, bo to nie chodzi o nas w tym momencie

- mówił dziś Szumowski.

RadioZET.pl/PAP