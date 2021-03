Sytuacja na Śląsku jest krytyczna, zarówno pod względem zachorowań, hospitalizacji, ale i ogólnej perspektywy – powiedział w środę na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że blisko 200 pacjentów z Covid-19 z regionu jeszcze w tym tygodniu trafi do szpitali w ościennych województwach: łódzkim i opolskim.

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia uczestniczył w środę w sztabie kryzysowym na Śląsku, gdzie sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza w kraju. Tylko w jeden dzień przybyło ponad 6 tys. nowych przypadków zakażeń, a oddziały covidowe w szpitalach już pracują na maksymalnym obłożeniu.

"Te moce się wykańczają. Tematem spotkania była kwestia relokacji pacjentów" – powiedział na konferencji po sztabie kryzysowym minister zdrowia. Zaczął od kwestii alokacji, czyli przekazywania pacjentów z Covid-19 do szpitali w sąsiadujących województwach.

"Okolice Częstochowy i wschodniej ściany – pacjenci z tej części są transportowani do szpitala w Radomsku. Z kolei Zachodni Śląsk – tutaj współpracujemy ze szpitalem w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie)" – powiedział Adam Niedzielski.

Wyjaśnił, że tylko do końca tego tygodnia od 150 do 170 pacjentów z całego Śląska trafi do szpitali w Łódzkiem i Opolskiem. Zaznaczył, że w tym celu medycy będą korzystali nie tylko z karetek, ale i śmigłowców LPR.

"One z trybu pracy standardowej przechodzą do pracy 24 godziny na dobę. Cały region Śląska może liczyć na wsparcie woj. łódzkiego i opolskiego" – mówił minister. W odpowiedzi na pytanie dziennikarza przyznał, że głównym źródłem fali zakażeń na Śląsku było szerzenie się przed miesiącem epidemii w Czechach i transmisja koronawirusa przez nieszczelny system graniczny.

