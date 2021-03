Krytyczna sytuacja epidemiczna na Śląsku sprawia, że kadry szpitali są u kresu wytrzymałości, a pacjenci z Covid-19 trafiają już do lecznic w ościennych regionach. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek powiedział w środę w TVN24, że jeśli obecne restrykcje okażą się niewystarczające, to będzie wnioskował do ministra zdrowia o kolejne ich zaostrzenie.