Koronawirus zabił już ponad 1,5 mln ludzi na świecie. Co 9 sekund umiera 1 osoba

Z powodu koronawirusa na całym świecie zmarło już ponad półtora miliona osób. Zakażonych SARS-CoV-2 zostało prawie 65 milionów ludzi, a najbardziej dotknięty tą chorobą kraj - USA - walczy obecnie z trzecią falą infekcji koronawirusem.

Tylko w ostatnim tygodniu każdego dnia umierało na świecie średnio ponad 10 tysięcy osób, a liczba ta stale rośnie z każdym tygodniem. Wiele krajów walczy teraz z drugą i trzecią falą, nawet silniejszą niż pierwsza, wymuszając nowe ograniczenia w życiu codziennym.

Koronawirus na świecie. Ponad półtora miliona ofiar śmiertelnych Covid-19

Robert Redfield, szef Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, ostrzegł w środę, że pandemia będzie największym kryzysem zdrowotnym w kraju w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zanim szczepionki staną się powszechnie dostępne. - Naprawdę wierzę, że to będzie najtrudniejszy okres w historii zdrowia publicznego w tym kraju - powiedział Redfield podczas prezentacji prowadzonej przez Amerykańską Izbę Handlową.

USA nadal prowadzą pod względem liczby ofiar śmiertelnych - ponad 273 tysiące zgonów. Regiony Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej łącznie mają ponad 50 proc. wszystkich zgłoszonych zgonów spowodowanych koronawirusem. Region Ameryki Łacińskiej, najbardziej dotknięty ofiarami śmiertelnymi na świecie, odnotował ostatnio łącznie ponad 450 tysięcy zgonów.

W środę Wielka Brytania jako pierwszy kraj zatwierdziła szczepionkę opracowaną przez firmy BioNTech i Pfizer Inc, wyprzedzając resztę świata w wyścigu o rozpoczęcie kluczowego programu masowych szczepień. Oczekuje się jednak, że dostawy będą bardzo ograniczone na wczesnych etapach, co oznacza, że każdy kraj rozpoczynający kampanię będzie musiał ustalić priorytety w oparciu o czynniki ryzyka. Amerykańskie organy regulacyjne mają zatwierdzić dystrybucję i podawanie szczepionki w połowie grudnia. Według agencji Reutera Afryka dąży do zaszczepienia 60 procent swej populacji przeciwko Covid-19 w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat - poinformował w czwartek organ Unii Afrykańskiej zajmujący się kontrolą chorób. Kontynent, na którym mieszka 1,3 miliarda ludzi, odnotował ponad 2,2 miliona potwierdzonych zakażeń koronawirusem.

