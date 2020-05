Bing Liu, badacz Uniwersytetu Medycznego w Pittsburghu został zamordowany w ubiegłą sobotę w swoim domu w miasteczku Ross położonym niedaleko Pittsburgha — informuje CNN. 37-letni mężczyzna został postrzelony w głowę, szyję, tors oraz kończyny. Liu zmarł na miejscu. W tym czasie w domu nie było jego żony.

Zabójca Bing Liu popełnił samobójstwo?

Niedaleko domu Liu znaleziono także ciało innego mężczyzny. To 46-letni Hao Gu, który rzekomo popełnił samobójstwo. Według ustaleń śledczych to on najprawdopodobniej zamordował Bing Liu. Mężczyźnie się znali. To by tłumaczyło fakt, że w domu ofiary policja nie znalazła żadnych śladów włamania. Liu znał swojego oprawcę i wpuścił go do domu.

Śledczy nie ustalili, jakie dokładnie relacje łączyły nieżyjących mężczyzn. Nieznany jest także motyw zabójstwa. Jednak pracownicy Uniwersytetu w Pittsburghu przekazali informacje, że Bing Liu był blisko przełomowego odkrycia związanego z walką z SARS-CoV-2.

Bing Liu był cenionym naukowcem

Uniwersytet w Pittsburghu opublikował specjalne oświadczenie, w którym Bing Liu określono jako wybitnego pracownika i mentora, który swoją pracą inspirował innych ludzi. Naukowiec był współautorem ponad 30 prac związanych z biologią komórkową. Ostatnio pracował nad badaniami koronawirusa.

Bing był u progu dokonania znaczącego odkrycia, związanego ze zrozumieniem mechanizmów komórkowych, które wpływają na działanie infekcji SARS-CoV-2 oraz mechanizmów, które mają wpływ na dalsze, wynikające z zarażenia komplikacje

- napisał jeden z pracowników Department of Computational and Systems Biology Uniwersytetu w Pittsburghu.

Pracownicy uczelni obiecali, że dołażą wszelkich starań, aby dokończyć prace badawcze Liu.

Bing Liu i UPMC opracowało szczepionkę?

Bing Liu pracował na Uniwersytecie UMPC, który kilka tygodni temu ogłosił, że rozpoczyna testy szczepionki na koronawirusa. Jak podają zagraniczne media, badacze twierdzą, że Liu był bliski przełomowego odkrycia związanego ze szczepionkami na koronawirusa.

RadioZET.pl/CNN