Szokujące doniesienia z laboratorium w Wuhan. USA wiedziało o wirusie?

Według najnowszych doniesień "Washington Post" dwóch urzędników ambasady Stanów Zjednoczonych Jamison Fouss i Rick Switzer, alarmowali o braku odpowiednich zabezpieczeń w Instytucie Wirusologii w Wuhan. Zrobili to dwukrotnie w styczniu i marcu w 2018 roku. Dyplomacja to jednak zignorowała.

W notatkach dyplomaci mieli poinformować o tym, że laboratoria zagrażają wyciekiem wirusów. Może to spowodować epidemię podobną do tej sprzed lat z wirusem SARS — poinformował amerykański dziennik.

Przerażające doniesienia z Wuhan

"Washington Post" powołuje się także na teorię, za którą epidemia koronawirusa powiązana jest z pracownikiem jednego z instytutu, który badał nietoperze w jaskiniach Yunnan.

Badania miały być współfinansowane przez Stany Zjednoczone za pośrednictwem Narodowego Instytutu Zdrowia USA. Rzekomo grand wynosił 3,7 miliona dolarów. Okoliczności jednak tego dofinansowania są niejasne. Do tej pory nie ma dowodów na to, że koronawirus przeniósł się na ludzi z nietoperzy i odpowiedzialne jest za to laboratorium.

RadioZET.pl/Washington Post