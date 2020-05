Druga fala koronawirusa "może być większa od pierwszej". Eksperci alarmują

Koronawirus na całym świecie rozprzestrzenił się bardzo szybko. Do końca pandemii jeszcze daleko, ale poszczególne kraje już zaczynają zdejmować pierwsze obostrzenia. Zbyt duże poluzowanie dystansu społecznego i większa mobilność ludności w USA i we Włoszech może szybko doprowadzić do ponownego wzrostu zakażeń i zgonów z powodu Covid-19 – ostrzegają specjaliści brytyjscy i amerykańscy.

Eksperci Imperial College Londyn, cytowani przez BBC ostrzegają, że we Włoszech większa mobilność ludności na skutek poluzowania lockdownu może wywołać nową falę zakażeń oraz zgonów z powodu zakażenia SARS-CoV-19 - większą nawet, niż dotychczas.

Brytyjscy naukowcy przedstawiają dwa scenariusze, zakładające zwiększenie mobilności ludności o 20 procent lub 40 procent. Twierdzą oni, że wystarczy nawet 20-procentowy wzrost mobilności ludności, by druga fala zachorowań i zgonów była większa od pierwszej.

Druga fala epidemii może być znacznie gorsza – alarmują eksperci

Eksperci Imperial College Londyn przyznają, że to pesymistyczny dla Włoch scenariusz, wiele bowiem zależy od zachowania ludności i działań podjętych działań administracyjnych.

W USA liczba zgonów z powodu Covid-19 na początku sierpnia 2020 r. może się zwiększyć do 135 tys. z obecnych ponad 68 tys. Takie są prognozy specjalistów Washington University (Institute for Health Metrix and Ewaluation). Twierdzą oni, że jest to najbardziej realistyczny scenariusz. W ich ocenie liczba zgonów może się zwiększyć w przedziale od 95 tys. do nawet 243 tys.

W tej prognozie zakłada się większą mobilność ludności i poluzowanie lockdownu w 31 stanach od 11 maja.

Spodziewamy się, że epidemia w wielu stanach będzie się rozszerzać w okresie lata

– podkreśla cytowany przez Reutersa dr Christopher Murray.

