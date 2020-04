Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Od 20 kwietnia polski rząd złagodził restrykcje, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Od poniedziałku można korzystać z parków, lasów, skwerów, plaż i wszelkiego rodzaju terenów zielonych. Jednak przebywając w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej, obowiązkowo musimy zakrywać usta i nos.

I tu pojawia się problem: wielu z nas nosi okulary korekcyjne, nie mówiąc już o okularach przeciwsłonecznych. Internauci skarżą się na fakt, że w połączeniu z maseczką szkła parują, ograniczając widoczność. Trzeba przyznać, że jest to wyjątkowo uciążliwe. W sieci nie brakuje przeróżnych porad, jak poradzić sobie z tym problemem – jak np. przemywanie okularów płynem do czyszczenia szyb. Substancje te mają zawierają związki hydrofobowe, które odpychają cząsteczki wody. To jednak rozwiązanie krótkotrwałe, i nie jest w 100 procentach skuteczne.

Jak więc poradzić sobie z tym dylematem? Z pomocą śpieszy koreański lekarz, dr Harang.

Jak uszczelnić maseczkę?

Koreańczyk zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazuje jak uszczelnić maseczkę za pomocą chusteczki. Chociaż wideo pochodzi z lutego, obecnie znów budzi duże zainteresowanie. Dla Azjatów noszenie maseczek w miejscach publicznych jest rzeczą dość powszechną, Europejczycy jednak nie są do tego przyzwyczajeni.

Na nagraniu widzimy, jak dr. Harang zgina górną krawędź maseczki, pod którą następnie umieszcza złożoną chusteczkę higieniczną. W krawędzi musi znaleźć się drucik usztywniający maseczkę, żeby chusteczka nie wypadła.

RadioZET.pl/Twitter/Instagram/NaTemat.pl