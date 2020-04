Niepokojące doniesienia z Finlandii. Fińscy badacze przeprowadzili symulację „zakupów w supermarkecie” by sprawdzić, ile czasu cząsteczki koronawirusa – wydychane wraz z chmurą aerozolu przez chorego – mogą utrzymywać się w powietrzu. Wnioski, niestety, nie są pocieszające…

To znacznie dłużej, niż sądzono do tej pory – informuje fiński portal "Yle".

Jak czytamy na stronie yle.fi, w projekcie badawczym wzięło udział kilkudziesięciu naukowców z różnych dziedzin. Byli to specjaliści między innymi z działu fizyki aerozoli, fizyki przepływu, wirusologii i kontaktów społecznych. Badanie przeprowadzone zostało przez Uniwersytet Aalto w mieście Espoo, Uniwersytet w Helsinkach, Instytut Meteorologiczny oraz państwowe Technologiczne Centrum Badawcze VTT – dowiadujemy się z kolei z Wirtualnej Polski. Założeniem projektu było sprawdzenie, w jaki sposób koronawirus zachowuje się w dużym skupisku ludzkim, takim jak między innymi supermarket. Naukowcom zależało na tym, aby sprawdzić jakie są skutki przebywania w takich miejscach.

W tym celu przeprowadzono symulację "wyjścia na zakupy" do dużego sklepu. W badaniu wykorzystany został superkomputer CSC - IT Center for Science, który monitorował ruch kropelek z wydychanej chmury aerozolu i długość ich zawieszenia w powietrzu. Stworzono również odtwarzający ten proces model 3D.

Pierwsze wyniki pojawiły się już w ciągu tygodnia.

Koronawirus kilka minut utrzymuje się w powietrzu?

…I niestety, nie są one pocieszające. Warto podkreślić, że badacze w powyższym projekcie wzięli pod uwagę nie tylko niebezpieczeństwo przebywania w zatłoczonych supermarketach, ale również w środkach komunikacji miejskiej czy urzędach. Monitorowali jak zachowują się mikrocząsteczki wirusa w zamkniętych przestrzeniach – kiedy zainfekowany Sars-Cov-19 mówi lub kaszle, wydychając chmurę aerozoli.

Po pierwsze: okazało się, że koronawirus "potrafi" przemieścić się dalej od chorego. Dodatkowo symulacja wykazała, że – wbrew wcześniejszym teoriom – złożona z wielu cząsteczek chmura aerozolu nie znika natychmiast. W trakcie badania zaobserwowano, że mikrocząsteczki w postaci takiej chmury utrzymywały się w powietrzu nawet do kilku minut.

