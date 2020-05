Drugi szczyt zakażeń koronawirusem może być znacznie groźniejszy niż druga fala - przekonują eksperci z WHO. Co to oznacza w praktyce? Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła kilka możliwych scenariuszy.

Koronawirus na świecie. W sprawie dalszego rozwoju pandemii koronawirusa szacowanych jest kilka scenariuszy. O kilku możliwych prognozach pisze m.in. portal Medonet. Pojawia się wiele głosów o tym, że niebawem czeka nas druga fala zakażeń SARS-CoV-2 ale eksperci z WHO twierdzą, że możemy mieć do czynienia z drugim szczytem – a to oznacza coś całkiem innego, i zdecydowanie gorszego w skutkach.

Zdaniem ekspertów z WHO, wzrost zachorowań pojawi się wraz z końcem lata. Jesienią prawdopodobnie zbiegnie się on z coroczną epidemią grypy.

"WHO przedstawia kilka scenariuszy powrotu COVID-19, w tym ten, że po chwilowym wyciszeniu pojawi się znacznie więcej przypadków choroby" – czytamy na medonet.pl.

Zdaniem dr. Mike’a Ryana – dyrektora wykonawczego WHO – w każdym momencie może nastąpić gwałtowny wzrost zachorowań, tzn. szczyt.

Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że wzrost zachorowań może nastąpić w każdej chwili.Nie możemy zakładać, że tylko dlatego, że choroba w wielu krajach jest w fazie wygaszania, a liczba chorych maleje, możemy odpuścić

- oświadczył w poniedziałek dr. Ryan.

WHO twierdzi, że możemy mieć do czynienia nie z ponowną falą zachorowań, lecz z tzw. drugim szczytem. Na czym polega różnica? Jest ona fundamentalna, ponieważ w przypadku fali (która trwa obecnie), liczba zakażeń wzrasta stopniowo. Drugi szczyt zachorowań natomiast spowodowałby nagły i znaczący przyrost osób z Covid-19, a to z kolei doprowadziłoby do ponownego paraliżu opieki zdrowotnej. Wówczas mielibyśmy do czynienia z większą liczbą zgonów i np. brakiem łożek w szpitalach.

Zdaniem WHO, drugi szczyt może "wybuchnąć n"awet po okresie, w którym przyrost zakażeń uznamy za statyczny lub malejący. Gdybyśmy zaś mieli do czynienia z ponowną falą zakażeń, wirus roznosiłby się stopniowo, w różnym czasie pojawiając się w poszczególnych regionach.

Zarówno w przypadku fali jak i szczytu koronawirusem zakazić się może tyle samo osób. Niezwykle ważne jest jednak to, w jakim czasie do tego dojdzie. Gdyby nadszedł kolejny szczyt, zapewne wzrosłaby liczba ofiar śmiertelnych nie tylko z powodu Covid-19 – do opieki medycznej mogłyby nie mieć dostępu osoby z np. nadciśnieniem tętniczym, chorobami nowotworowymi, cukrzycą i innymi schorzeniami przewlekłymi, które wymagają terapii w szpitalu. Dodatkowo może brakować miejsc w szpitalach dla osób po wypadkach.

