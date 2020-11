Na świat przyszło zdrowe dziecko z przeciwciałami Covid-19

Mieszkanka Singapuru, która w marcu w czasie ciąży zakaziła się koronawirusem, urodziła dziecko posiadające przeciwciała Covid-19 – podały w niedzielę miejscowe media. Może to dostarczyć nowych wskazówek na temat przekazywania wirusa z matki na dziecko.

To drugie dziecko 31-letniej Celine Ng-Chan - syn o imieniu Aldrin, urodził się bez Covid-19, za to z przeciwciałami przeciwko tej chorobie – poinformował singapurski dziennik "Straits Times", powołując się na opinię pediatry. - To bardzo ciekawe. Pediatra powiedział, że ja sama nie mam już przeciwciał Covid-19, ale ma je Aldrin. Mój lekarz podejrzewa, że przekazałam mu moje przeciwciała Covid-19 w czasie ciąży - powiedziała Ng-Chan. Kobieta była w 10. tygodniu ciąży, gdy po wycieczce do Europy zdiagnozowano u niej zakażenie koronawirusem. Przeszła Covid-19 łagodnie. Po dwóch i pół tygodnia wypisano ją ze szpitala – podał "Straits Times".

Singapur. Na świat przyszło dziecko z przeciwciałami Covid-19

Szpital Uniwersytetu Narodowego (NUH), w którym urodziła syna, nie odpowiedział jak dotąd na prośbę o komentarz od agencji Reutera.

Na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) napisano, że wciąż nie wiadomo, czy kobieta chora na Covid-19 może przekazać wirusa płodowi lub dziecku podczas ciąży lub porodu. Jak dotąd aktywnego wirusa nie wykryto w próbkach płynu otaczającego dziecko w macicy ani w mleku matki. Lekarze w Chinach donosili wcześniej o wykryciu i stopniowym zaniku przeciwciał Covid-19 u dzieci urodzonych przez kobiety cierpiące na tę chorobę. Lekarze z amerykańskiego Columbia University Irving Medical Center w New York-Presbyterian Hospital ocenili w październiku na łamach czasopisma "JAMA Pediatrics", że transmisja koronawirusa z matki na noworodka "zdarza się rzadko".

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP