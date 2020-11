WHO prowadzi rozmowy z rosyjskim instytutem, który opracował szczepionkę na koronawirusa Sputnik V. Chodzi o jej potencjalne zastosowanie w walce z Covid-19.

Koronawirus - według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA - stwierdzono dotychczas u ponad 52,3 mln ludzi na świecie, ponad 1,28 mln zakażonych zmarło. Wiele krajów zaostrza restrykcje, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. W poniedziałek koncern Pfizer ogłosił, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na Covid-19 ma ponad 90 procent skuteczności.

Szczepionka na koronawirusa rozwijana jest we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE. W środę Komisja Europejska zatwierdziła umowę z BioNTech i Pfizer, przewidującą zakup do 300 milionów dawek szczepionki.

Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w czwartek o rozmowach prowadzonych z rosyjskim instytutem, który opracował szczepionkę na koronawirusa Sputnik V, w sprawie jej potencjalnego zastosowania w walce z Covid-19.

Koronawirus na świecie. WHO uzna rosyjską szczepionkę przeciw Covid-19?

W oświadczeniu dla agencji Reutera WHO napisała: "Z niecierpliwością czekamy na dane dotyczące ich szczepionki Sputnik V. Jeśli okaże się, że produkt przesłany do oceny spełnia kryteria umieszczenia na liście (szczepionek), WHO szeroko opublikuje wyniki".

Udostępniając wykaz szczepionek, WHO zalecałaby państwom członkowskim ich stosowanie.

Skuteczność szczepionki Sputnik V oceniana jest przez jej twórców - centrum im. Nikołaja Gamalei i firmę Binnofarm - na 92 procent.

Szczepionka Sputnik V została w Rosji oficjalnie zarejestrowana, ale wciąż trwają jej badania. Bierze w nich udział około 40 tys. ochotników, z których 16 tys. otrzymało pełną porcję preparatu - dwie dawki w odstępie trzech tygodni. Ponad 20 tys. uczestników badania przyjęło na razie pierwszą dawkę.

