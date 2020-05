To przełom w walce z Covid-19? Naukowcy odkryli przeciwciała, blokujące wirusa

Koronawirus sparaliżował cały świat. Wciąż nie mamy w 100 procentach skutecznego leku na Covid-19, wszystkie państwa natomiast z niecierpliwością czekają na szczepionkę przeciwko groźnemu patogenowi.

Jak jednak informują autorzy artykułu na łamach zagranicznego pisma "Nature Communcations", najnowsze odkrycie międzynarodowego zespołu naukowców z firmy badawczej Harbour BioMed oraz Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) to prawdziwa rewolucja w dotychczasowym leczeniu Covid-19. Moment ten może okazać się przełomem w pandemii koronawirusa – czytamy na zagranicznych portalach, między innymi financialbuzz.com i businesswire.com.

Naukowcy odkryli nową metodę walki z koronawirusem

Czy pomoże nam to w walce z szalejącą w Europie pandemią koronawirusa? Doniesienia badaczy z Utrechtu i Harbour BioMed na pewno dają na to nadzieję. Naukowcy bowiem odkryli przeciwciała, które mają zapobiegać replikacji chińskiego wirusa w organizmie człowieka – a co za tym idzie, blokować rozwój Covid-19. To oznacza, że – jeśli odkryta metoda okaże się w pełni skuteczna i zostanie wdrożona w ramach terapii przeciwwirusowej – moglibyśmy w przyszłości neutralizować destrukcyjne działanie patogenu, zanim wyrządzi on szkody w ludzkim organizmie.

Przeciwciała te mają blokować rozwój wirusów typu SARS w komórkach człowieka, do których należy m.in. koronawirus (SARS-CoV-19), który rozprzestrzenił się na całym świecie z chińskiego miasta Wuhan.

Jak wyglądał eksperyment? Badacze stopniowo sprawdzali reakcję określonych przeciwciał w zetknięciu z komórkami ludzkimi. Podczas badania skupili się głownie na tych przeciwciałach, których skuteczność była znacząca w walce z wirusami SARS w 2002 i 2003 roku – czytamy na nature.com. Z artykułu dowiadujemy się również, że eksperyment przeprowadzono dzięki "technologii transgenicznej". Została ona opracowana przez Harbour BioMed, a u której podstaw leży wykorzystanie zmodyfikowanych genetycznie gryzoni. W tym celu użyto myszy posiadających w swoim zestawie DNA geny, które mogą powodować choroby u ludzi.

To przełomowe badanie

- stwierdził dyrektor Harbour BioMed, dr Jingsong Wang.

Przeciwciała zapobiegają rozwojowi Covid-19?

Używając zebranych przez nas przeciwciał SARS-CoV [pochodzących z lat 2002-03 - przyp. red.], odnaleźliśmy również takie, które zapobiega infekcji SARS-CoV-2 w komórkach. Ma ono możliwość zmiany przebiegu zakażenia u człowieka, wspierając pozbycie się wirusa lub wzmacnianie układu odpornościowego osoby narażonej na kontakt z nim

- tłumaczył jeden z autorów badania, dr Berend-Jan Bosh.

Dzięki temu, że odkryte przez zespół przeciwciało jest "w pełni ludzkie", zmniejsza się też ryzyko powikłań i efektów ubocznych, co zawsze jest groźbą opracowywania nowej metody leczenia. W przypadku większości badanych przeciwciał pochodzą one od innych gatunków zwierząt, które np. znacznie lepiej przechodzą infekcję

napisał z kolei dr Frank Grosveld, również biorący udział w eksperymencie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/nature.com/financialbuzz.com/baytownsun.com/scitechdaily.com/businesswire.com