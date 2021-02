Rośnie trzecia fala koronawirusa. Najgorzej w tym regionie. "Ponownie chorują"

Koronawirus nie odpuszcza zwłaszcza w pasie od Nidzicy przez Olsztyn i powiat olsztyński do powiatu bartoszyckiego i Bartoszyc. - Niestety sytuacja epidemiczna w regionie nie poprawia się, kolejny dzień z rzędu jesteśmy w czołówce zakażeń w skali kraju - poinformował wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko. We wtorek odnotowano 725 nowych zakażeń i 11 zgonów.

Lawinowo wzrasta liczba zachorowań w Warmińsko-Mazurskiem. "Notujemy przypadki powtórnych zakażeń"

- Niestety notujemy przypadki powtórnych zakażeń. Nie wszyscy, którzy przeszli COVID wykształcili przeciwciała i osoby te ponownie chorują. Analizujemy jeden przypadek pacjenta, który ponowną infekcję przechodzi zaledwie po pół roku od poprzedniego zakażenia - dodał Dzisko.

Zła sytuacja epidemiczna utrzymuje się w samym Olsztynie, gdzie we wtorek przybyło kolejnych 162 zakażonych (wykonano 434 testy), a wskaźnik zachorowań na 10 tys. mieszkańców wynosi blisko 9,5. W powiecie olsztyńskim przybyło we wtorek 135 kolejnych zakażonych osób, co - w porównaniu z liczbą testów wynoszącą 293 - daje bardzo wysoki odsetek pozytywnych wyników wymazów. Współczynnik zachorowań na 10 tys. mieszkańców wynosi w powiecie olsztyńskim 10,6.

Wciąż trudna sytuacja panuje w powiecie nidzickim, gdzie współczynnik zakażenia na 10 tys. ludzi wynosi 12,8. Blisko połowa wymazów w tym powiecie jest we wtorek pozytywnych (42 pozytywne wymazy na 86 wykonanych). Pogarsza się także sytuacja w powiecie bartoszyckim, gdzie współczynnik zakażeń na 10 tys. mieszkańców wynosi 7,7. - Pocieszające jest jedynie to, że nie mamy dużych ognisk choroby takich jak DPS-y - podkreślił Dzisko. Pozytywne wyniki to efekt badań zleconych przez lekarzy POZ.

"Ta fala będzie rosła". Rzecznik MZ mówi o 10-12 tys. zakażeń na dobę

Niepokojące statystyki dotyczące liczby zachorowań na Warmii i Mazurach przytoczył też we wtorek na briefingu prasowym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zauważył, że wzrost zakażeń wynosi obecnie 1-2 tys. - Ta fala nie maleje i zgodnie z naszymi przewidywaniami będzie rosła - powiedział.

Dodał, że średnia nowych zakażeń na dobę wzrosła o 30 proc., do 7,5 tys. z 5,7 tys. Zauważył, że największy dzienny wzrost zakażeń dotyczy woj. warmińsko-mazurskiego. - Jeżeli dla całej Polski skala dziennych zakażeń w ostatnim tygodniu to jest około 19 na 100 tys. mieszkańców, to w samym województwie warmińsko-mazurskim to jest około 42 nowych zakażeń (na 100 tys. - red.) dziennie. Kolejne województwa to jest pomorskie - w granicach 29 zakażeń na 100 tys. zakażeń i woj. lubuskie w granicach 26 zakażeń na 100 tys. mieszkańców - wyliczył.

Dodał, że niepokoi też odsetek pozytywnych wyników testów diagnostycznych. W woj. warmińsko-mazurskim wynosi ponad 30 proc. Jak wskazał, to, czy będzie nadal przybywać nowych chorych, zależy od podejścia do przestrzegania restrykcji. Jego zdaniem jeżeli będziemy zachowywać się nieodpowiedzialnie, to nowe zakażenia "poszybują szybciej, niż oczekujemy". - Jeżeli to podejście będzie takie jak dzisiaj, to te wzrosty mogą sięgnąć 10-12 tys. średnio zakażeń na dobę - powiedział.

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że badania laboratoryjne potwierdziły 6310 nowych zakażeń koronawirusem, czyli o 1132 więcej niż tydzień temu. Zmarło 247 chorych. Z kolei w środę resort poinformował, że przybyło 8 694 chorych na COVID-19, w czwartek było ich 9 073, w piątek - 8 777, w sobotę - 8 510, w niedzielę - 7 038, a w poniedziałek - 3 890.

