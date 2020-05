Koronawirus roznosi się i uśmierca najwięcej Amerykanów – ze statystyk Uniwersytetu Hopkinsa wynika, że tylko w ciągu ostatniej doby wskutek Covid-19 zmarło 1561 osób. Bilans ofiar w USA to ponad 93 tys. ludzi (zdecydowanie najwięcej na świecie) i ponad 1,5 miliona zakażonych.

Epidemia rozpędza się jednak w szybszym tempie w krajach Ameryki Południowej. Trzecim krajem pod względem zakażeń została niedawno Brazylia. Zarażeń jest już blisko 300 tysięcy, tylko w ciągu doby pozytywne wyniki testów otrzymało prawie 20 tys. ludzi w tym państwie.

Eksperci wskazują, że jeśli tendencja ta utrzyma się to Brazylia może niedługo zająć drugie miejsce wśród krajów z największą liczbą zachorowań, za USA (obecnie jest to Rosja).

Jak wskazuje Daily Mail duży problem z pandemią mają też mniejsze państwa. Trzykrotnie wzrosła liczba zakażonych w Chile (od początku maja), takim samym wskaźnikiem przyrostu, ale zgonów, wyróżnia się Ekwador. Do dziś na tym kontynencie potwierdzono ponad 518 tys. zakażeń, ale „tylko” nieco ponad 26, 5 tys. zgonów. Już kilka dni temu Am. Południowa wyprzedziła Europę w liczbie zakażeń. Kraje regionu wciąż "nie zagięły krzywej zachorowań".

Największy i najludniejszy kraj regionu zbagatelizował epidemię, co widać choćby w podejściu prezydenta, Jaira Bolsonaro. Czytamy, że od tygodni przeciwstawiał się zapobiegawczym decyzjom gubernatorów, zachęcając do utrzymywania otwartych miast. Swoje czyni też brak spójnych wytycznych, na które żalą się w służbie zdrowia.

To, co się dzieje, to ogromne niedoinformowanie