Ten kraj prawie uporał się z koronawirusem. Mieli specjalne procedury

Koronawirus w Australii

Australię zamieszkuje około 25 milionów ludzi. 23 kwietnia tamtejszy rząd potwierdził, że łącznie jest 6661 przypadków potwierdzonego zarażenia koronawirusem. Przez COVID-19 zmarło 75 osób, a ponad 5000 osób wyzdrowiała. Od początku kwietnia liczba zakażeń systematycznie maleje. Od niedawna wynosi ona 1 procent.

Australia przygotowuje się do zniesienia ograniczeń. W regionie gdzie odnotowano najwięcej przypadków koronawirusa — mowa o Nowej Południowej Wali, w przyszłym miesiącu rozpocznie się otwieranie szkół.

Jak Australia pokonała koronawirusa?

Wszystko wskazuje na to, że Australia pokonała koronawirusa. W tym kraju masowo wykonywano testy — dziennie po 12 tysięcy. Dzięki temu szybko wykrywano zarażone osoby i kwarantanna była skuteczna. W połowie marca w kraju wprowadzono obowiązkowy dystans społecznych. Zamknięto miejsca, w których gromadzili się ludzie, m.in. szkoły, kluby, restauracje. 20 marca australijski rząd podjął decyzję o zamknięciu granic - przekazuje "MailOnline".

Każdy obywatel, który wrócił do kraju, musiał się podjąć dwutygodniowej kwarantannie. To właśnie wśród tych osób było najwięcej przypadków potwierdzonego SARS-CoV-2. Australi w walce z koronawirusem pomogło także ich położenie. Profesor Tony Blakely, epidemiolog wskazał, że za niski poziom zarażeń może być spowodowane tym, że do Australii można dotrzeć tylko drogą morską lub powietrzną. To ułatwia wychwycenie osób potencjalnie zarażonych SARS-CoV-2.

RadioZET.pl/MailOnline