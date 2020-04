Koronawirus. W pogrzebie islamskiego przywódcy wzięło udział 100 tys. osób

Koronawirus szybko rozprzestrzenia się po całym świecie. Z SARS-CoV-2 walczy także Bangladesz. Jednak epidemia nie powstrzymała ludzi w tym kraju przed wzięciem udziału w ceremoniach pogrzebowych islamskiego przywódcy. Żegnało go ponad 100 tysięcy osób.

W Bangladeszu odbył się pogrzeb Maulana Zubayera Amada Ansariego. W uroczystości pogrzebowej islamskiego religijnego przywódcy wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. W internecie pojawiły się fotografie z tego wydarzenia. Przypomnijmy, że ten kraj, jak wiele innych walczy z pandemią koronawirusa.

Pogrzeb odbył się w sobotę, 18 kwietnia w Brahmanbarii w Bangladeszu. Jak informuje CNN, władze państwa zapowiadały, że ceremonia odbędzie się z zachowaniem stosownych środków ostrożności w związki z pandemią. Policja nie poradziła sobie z tak ogromną liczbą osób, która chciała wziąć udział w pogrzebie. Zagraniczne media szacują, że w pogrzebie udział wzięło ponad 100 tysięcy osób.

Bangladesz jak wiele innych krajów zmaga się z SARS-CoV-2. 26 marca wprowadzono tam zakaz zbliżania się do siebie. Władze ograniczyły także liczbę osób we wspólnych modlitwach do pięciu. Rozporządzenia te zostały złamane w trakcie uroczystości pogrzebowych. Ponadto zgromadzeni ludzie nie mieli na sobie maseczek i rękawiczek jednorazowych.

Koronawirus - aktualne dane. Co trzeba wiedzieć?

Koronawirus - najnowsze dane

Koronawirus w Polsce: raport, objawy, epidemia, zalecenia

Koronawirus w Polsce - mapa zachorowań z podziałem na województwa

Podejrzenie koronawirusa - co robić?

Koronawirus - infolinia NFZ

RadioZET.pl/CNN