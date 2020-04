Senatorowie Koalicji Obywatelskiej zaapelowali do rządzących, by przestali atakować personel medyczny, a zwłaszcza pracowników Domów Pomocy Społecznej. Chodzi m. in. o zapowiedź ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wszczęciu dochodzeń prokuratorskich wobec niektórych DPS-ów, w których pojawiły się ogniska koronawirusa.