Dziemiany na Kaszubach to miejscowość, w której co ósmy mieszkaniec jest już na kwarantannie. Nie oznacza to jednak, że w Dziemianach masowo panoszy się koronawirus. Wirusa SARS-CoV-2 potwierdzono bowiem tylko u dwóch osób, ale że są to nauczycielki, na kwarantannę trafiło od razu 200 uczniów wraz z rodzinami. Łącznie ponad 500 osób na 4200 mieszkańców gminy.