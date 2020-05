Koronawirus w Europie był znacznie wcześniej? Szokujące doniesienia eksperta

Medyk poinformował, że wirus z Wuhan pojawił się w Europie już w 27 grudnia 2019 roku. Czyli prawie miesiąc wcześniej, niż pierwszy odnotowany przypadek — przekazała stacja telewizyjna BFMTV.

Lekarz Yves Cohen poinformował, że koronawirus pojawił się we Francji 27 grudnia 2019 roku, wtedy przyjęto do placówki 43-letniego Admirouche'a Hammara. Do tych wniosków profesor doszedł po przetestowaniu próbek 43-latka oraz innych 23 pacjentów, którzy w grudniu przebywali w placówce medycznej. U Hammara potwierdzono koronawirusa.

Koronawirus w Europie był znacznie wcześniej?

O zakażeniu SARS-CoV-2 Amirouche Hammar dowiedział się ponad tydzień temu. Skontaktował się z nim lekarz Cohen. Do tej pory mężczyzna był pewien, że w grudniu 2019 roku przeszedł grypę.

Mężczyzna twierdzi, że nie miał żadnych powiązań z Chinami. Co więcej, przed zachorowaniem, nie podróżował. Do tej pory nieznane są przyczyny jego zakażenia. Jednak Hammar podejrzewa, że nosicielem wirusa mogła być jego żona, która pracuje w sklepie niedaleko lotniska Roissy-Charles-de-Gaulle.

SARS-CoV-2 potwierdzono, także u jego dzieci, ale nie stwierdzono go u żony. W związku z tym przypadkiem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zleciła, aby wszystkie kraje sprawdziły, czy koronawirus nie pojawił się jeszcze w 2019 roku.

Koronawirus - aktualne dane. Co trzeba wiedzieć?

Koronawirus - najnowsze dane

Koronawirus w Polsce: raport, objawy, epidemia, zalecenia

Koronawirus w Polsce - mapa zachorowań z podziałem na województwa

Podejrzenie koronawirusa - co robić?

Koronawirus - infolinia NFZ

RadioZET.pl/BFMTV