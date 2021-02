Wzrasta liczba przypadków koronawirusa w Europie. W niektórych krajach zaostrzono restrykcje dotyczące zasłaniania ust i nosa. W Niemczech, Austrii i Czechach obowiązkowe będą maseczki FFP2.

Koronawirus w Europie. Kraje zaostrzają regulacje dotyczące zasłaniania ust i nosa

Czechy

W Czechach od północy z poniedziałku na wtorek (z 22 na 23 lutego) w środkach komunikacji publicznej i w innych miejscach, w których spotyka się więcej osób, np. w czynnych jeszcze sklepach, trzeba będzie nosić maseczkę typu FFP2, KN95 lub maskę wykonaną z nanowłókien. W tych miejscach dozwolone będzie też używanie dwóch nałożonych na siebie maseczek chirurgicznych.

Oprócz tego usta i nos trzeba zakrywać we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych i na świeżym powietrzu, gdy nie można zachować dwumetrowego dystansu od innych osób, ale można do tego używać np. maseczek materiałowych.

W Czechach od godz. 21 do 5 trwa godzina policyjna. Działają tylko sklepy z najpotrzebniejszymi towarami, restauracje serwują jedynie posiłki na wynos. Zamknięte są miejsca rozrywki, obiekty sportowe (w tym wyciągi narciarskie) i placówki kultury. Większość uczniów objęta jest edukacją zdalną.

Niemcy

W całych Niemczech noszenie maseczek chirurgicznych lub masek z filtrem (FFP2 lub FFP3) jest obowiązkowe w sklepach i pojazdach transportu zbiorowego. W Bawarii w tych miejscach trzeba używać maseczek FFP2. Maseczki tego typu trzeba też zakładać przebywając na wszystkich niemieckich lotniskach i w samolotach. W całym kraju co najmniej do 7 marca zamknięte są restauracji i bary, sklepy niesprzedające podstawowego asortymentu, placówki kultury i zakłady usługowe. Fryzjerzy będą mogli wznowić pracę od 1 marca. Co najmniej do 15 marca pracodawcy muszą umożliwić pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe.

Austria

W Austrii noszenie maseczki FFP2 jest obowiązkowe w wielu zamkniętych przestrzeniach publicznych, m.in. w sklepach, środkach komunikacji zbiorowej, muzeach i bibliotekach. Minister zdrowia Rudolf Anschober zapowiedział w czwartek, że noszenie tego typu masek niedługo będzie wymagane także w niektórych otwartych przestrzeniach publicznych, w których styka się ze sobą wiele osób. W Austrii nadal zamknięte są hotele, kina, teatry, restauracje i bary prowadzą tylko sprzedaż na wynos. By skorzystać z usług fryzjerskich lub kosmetycznych, trzeba okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Między godz. 20 a 6 rano obowiązuje godzina policyjna. Wyciągi narciarskie są czynne, ale mogą z nich korzystać praktycznie wyłącznie mieszkańcy Austrii, gdyż w kraju nie działają hotele, a przybywający praktycznie z całej Europy, w tym z Polski muszą okazać negatywny wynik testu i przejść 10-dniową kwarantannę.

Francja

We Francji, w której zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe w zamkniętej i otwartej przestrzeni publicznej, władze zalecają, by używać do tego celu maseczek medycznych, a nie tych wykonanych ze zwykłego materiału. W kraju między godz. 18 i 6 rano obowiązuje godzina policyjna. Miejsce zamieszkania można wówczas opuszczać tylko z uzasadnionych powodów, jak praca, wizyta u lekarza czy ważne sprawy rodzinne.

Znajdując się w tym czasie w przestrzeni publicznej, należy mieć przy sobie zaświadczenie, w którym podaje się swoje dane i powód, dla którego przebywa się poza miejscem zamieszkania. We Francji zamknięte są bary, restauracje, kina, teatry, muzea, siłownie i wyciągi narciarskie. Otwarte pozostają szkoły. Jeżeli jest to możliwe istnieje obowiązek pracy z domu.

Holandia

W Holandii od godz. 21 do 4.30 obowiązuje godzina policyjna. We wtorek sąd w Hadze orzekł, że rząd nie miał prawa jej wprowadzać, rząd odwołał się od wyroku do sądu apelacyjnego w Amsterdamie, który zdecydował, że ograniczenie będzie dalej obowiązywało do czasu rozpatrzenia apelacji. W całym kraju obowiązuje kwarantanna: wychodzić z domu można tylko z uzasadnionych powodów, zalecana jest praca zdalna, zamknięte są restauracje, zakłady usługowe, lokale rozrywkowe i sklepy z innymi niż najpotrzebniejsze towarami. Działają szkoły podstawowe, szkoły średnie są zamknięte.

Ukraina

Na Ukrainie w środę rząd przedłużył związane z epidemią koronawirusa ograniczenia do 30 kwietnia. Restrykcje w poszczególnych regionach będą dopasowane do aktualnej sytuacji epidemicznej na ich terenie. Na razie, od 24 lutego cały kraj znajdzie się w tzw. strefie żółtej, w której obowiązywać będą aktualne obostrzenia, niektóre z nich w nieco złagodzonej formie. Obecnie na Ukrainie działają kina, muzea i siłownie, jednak może w nich przebywać ograniczona liczba osób. Lokale gastronomiczne mogą być otwarte do godz. 23. Zamknięte są kluby nocne i dyskoteki.

Słowacja

Na Słowacji miejsce zamieszkania można opuszczać tylko w określonych sytuacjach. By pójść do pracy, uprawiać sport w otwartej przestrzeni, udać się do urzędu lub na pocztę, do banku czy biblioteki, trzeba mieć jednak negatywny wynik badania na obecność koronawirusa. Bez takiego zaświadczenia można wyjść tylko do najbliższego sklepu po niezbędne zakupy, do apteki, lekarza, punktu wykonywania testów czy do bliskich osób, jeżeli potrzebują pomocy.

Wynik testu (antygenowego lub PCR) można też zastąpić zaświadczeniem potwierdzającym przebycie infekcji lub zaszczepienie przeciw Covid-19. Na Słowacji nie działają sklepy niesprzedające najpotrzebniejszych produktów, a także kina, teatry, siłownie i baseny, hotele i stacje narciarskie, a restauracje i bary prowadzą tylko sprzedaż na wynos.

Włochy

We Włoszech do 25 lutego obowiązuje zakaz podróży między regionami bez uzasadnionego powodu. Do 5 marca zamknięte mają pozostać wyciągi narciarskie. Od początku lutego w większości regionów zniesiono jednak część restrykcji. Na terenach tzw. żółtej strefy otwarte zostały restauracje i bary (klienci mogą być obsługiwani przy stolikach do godz. 18) i muzea, do szkół wrócili też uczniowie szkół średnich, ale mogą zajmować tylko połowę miejsc w klasach. W całym kraju między godz. 22 a 5 rano nadal obowiązuje godzina policyjna. Pogorszenie się sytuacji epidemicznej w niektórych regionach grozi jednak ponownym zaostrzeniem restrykcji, już teraz w bardziej dotkniętych epidemią gminach wprowadzane są lokalne lockdowny.

Wielka Brytania

W poszczególnych częściach Wielkiej Brytanii i w Irlandii obowiązują zbliżone regulacje dotyczące obostrzeń. Z domu można wychodzić tylko z uzasadnionego powodu, obowiązuje też zakaz spotkań towarzyskich i odwiedzin w prywatnych domach, z wyjątkiem konieczności sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami potrzebującymi pomocy. Zamknięte są sklepy, które nie sprzedają towarów pierwszej potrzeby, punkty usługowe, obiekty sportowe i rozrywkowe. Nauka w szkołach odbywa się zdalnie. Od poniedziałku do szkół stopniowo zaczną wracać uczniowie w Szkocji, ale lockdown potrwa przynajmniej do marca. Ograniczenia w Irlandii Północnej potrwają do 1 kwietnia, najmłodsi uczniowie powrócą do nauki stacjonarnej od 8 marca. W poniedziałek premier Boris Johnson ma przedstawić plan stopniowego wychodzenia z kwarantanny w Anglii.

Koronawirus w Polsce

W Polsce zmiany w regulacjach zapowiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef MZ był pytany na piątkowej konferencji prasowej, czy jest planowana zmiana w zasadach zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej, a jeśli tak - kiedy ona wejdzie w życie. Dopytywano go także, czy zostanie wycofana możliwość noszenia przyłbic i jakie maseczki będzie trzeba stosować.

Minister zdrowia odpowiedział, że jest to temat, który razem z Radą Medyczną w tej chwili analizują. - Pan profesor (Andrzej) Horban wraz z Radą Medyczna przygotował zalecenia, jakie maseczki w sposób najskuteczniejszy, najbardziej efektywny mają chronić nas przed zakażeniem - powiedział.

- Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestię używania zamiast maseczek - tych najprostszych chirurgicznych albo bardziej zaawansowanych -przyłbic albo szalika bądź chusty, to rzeczywiście patrząc na to, co dzieje się w tej chwili z pandemią i patrząc na to, że mamy coraz więcej nowych zakażeń, będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek takimi surogatami, które jednak nie spełniają kryteriów jakościowych i nie stanowią skutecznego zabezpieczenia - mówił Niedzielski. - Także przyłbice - nie; chusty - nie; natomiast maseczki - tak. Co do rodzaju maseczek, to będzie tylko w formie miękkiej rekomendacji Rady Medycznej - podsumował minister zdrowia.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP