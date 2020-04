Koronawirus. Spryskano plażę wybielaczem. Był środek sezonu lęgowego ptaków

"The Guaridan" informuje, że w ubiegłym tygodniu za pomocą ciągników spryskano plażę w Zahara de los Atunes, aby uniknąć rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Akcję przeprowadzono w czasie, gdy urzędnicy przygotowywali się do częściowego zmniejszania obostrzeń.

Koronawirus. Spryskali plażę wybielaczem

Spryskanie plaży wybielaczem oburzyło ekologów. "To absurdalne. Plaża to żywy ekosystem. Wszystko, co spryska się wybielaczem, umiera" - powiedziała "The Guardian" Maria Dolores Iglesias Benitez, przedstawicielka ekologów. Akcja została skomentowana także przez hiszpański oddział Greenpeace: "Spryskiwanie plaż wybielaczem w środku sezonu lęgowego ptaków i bezkręgowców to nie tylko jeden z pomysłów Donalda Trumpa. Tak się dzieje też w Zahara de los Atunes".

W tej sprawie głos zabrał także Agustin Conejo, lokalny urzędnik, który poinformował, że spryskanie plaży wybielaczem miało zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Polityk przeprosił za swoją decyzję, dodając, że miało to głównie chronić dzieci przed zarażeniem.

Koronawirus - aktualne dane. Co trzeba wiedzieć?

Koronawirus - najnowsze dane

Koronawirus w Polsce: raport, objawy, epidemia, zalecenia

Koronawirus w Polsce - mapa zachorowań z podziałem na województwa

Podejrzenie koronawirusa - co robić?

Koronawirus - infolinia NFZ

RadioZET.pl/The Guardian