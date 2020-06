Nowe ognisko koronawirusa na Dolnym Śląsku. Z relacji sanepidu z Jeleniej Góry wynika, że zakażonych jest 23 pacjentów i 3 pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kowarach. Trzy osoby trafiły do szpitala jednoimiennego w Bolesławcu, dwie z nich zmarły. Z kolei tvn24.pl informuje, że w placówce miała działać komisja wyborcza.

Andrzej Chabaśnicki z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kowarach poinformował w środę, że z 55 przebadanych pacjentów i sześciu członków personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u 23 podopiecznych i trzech pracowników.

Koronawirus w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Miała tam działać komisja wyborcza

Trzy osoby, które były w najcięższym stanie, przewieziono do szpitala. Dwie z nich zmarły. Jak poinformował sanepid, tylko w przypadku jednej ze zmarłych osób za przyczynę zgonu uznano COVID-19. Druga zakażona osoba zmarła z powodu innej choroby.

ZOL działa w ramach większej placówki – szpitala Bukowiec, w którym z powodu potwierdzonych przypadków zakażenia wstrzymano m.in. przyjęcia na oddział ginekologiczny i chirurgię. Nie działa też izba przyjęć.

Jak poinformował tvn24.pl, 28 czerwca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Kowarach miała mieścić się komisja wyborcza, gdzie głosy mieli oddać pacjenci. Teraz dyrekcja placówki razem z burmistrzem Kowar zastanawiają się, jak rozwiązać sprawę.

My jako urząd zabezpieczamy w imieniu komisarza wyborczego komisje obwodowe, mój pracownik musi jechać do szpitala, odczytać komputerowo i moi pracownicy się tego boją. Panika była taka, że dwóch informatyków powiedziało, że pójdzie na zwolnienia lekarskie, bo nie chcą narażać swoich rodzin

- przyznała Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar, cytowana przez tvn24.pl. Dodała, że władze szpitala mają wystąpić do komisarza wyborczego z prośbą o to, by 28 czerwca tam nie głosowano.

W środę na Dolnym Śląsku potwierdzono zakażenia u 36 osób, w tym 26 przypadków było w Kowarach. W tym samy dniu poinformowano o 74 ozdrowieńcach w regionie. Od początku epidemii w regionie zostało zakażonych 2814 osób, z których 2031 wyzdrowiało.

RadioZET.pl/PAP/tvn24.pl