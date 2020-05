Zgodnie z decyzją rządu od 6 maja, z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa, otwarte mogą być żłobki i przedszkola. Wielu samorządowców, w tym prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, postanowiło jednak odsunąć w czasie otwarcie placówek.

Władze miasta podjęły decyzję, że łódzkie żłobki i przedszkola wznowią działalność w poniedziałek 18 maja. Wcześniej wszyscy pracownicy mający kontakt z dziećmi zostali poddani testom przesiewowym na obecność koronawirusa.

Łódź - przedszkola i żłobki. 456 pracowników z podejrzeniem koronawirusa

W poniedziałek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska poinformowała na konferencji prasowej, że decyzja o przebadaniu wszystkich pracowników żłobków i przedszkoli przed ich otwarciem była słusznym posunięciem.

Dziwię się, jak można było podejmować decyzje o otwieraniu żłobków i przedszkoli bez przebadania ich pracowników. Nie wiem, ilu tragedii uniknęliśmy, bo to pokażą ostatecznie badania prowadzone przez sanepid. Na 3337 przebadanych pracowników żłobków i przedszkoli, osób z podejrzeniem mamy 456. To blisko 14 procent

– powiedziała Hanna Zdanowska.

Podczas badania u tych pracowników wykryto przeciwciała koronawirusa, co oznacza, że prawdopodobnie mieli styczność z chorobą lub są aktualnie zarażeni. Obecnie są oni kierowani przez sanepid na dokładniejsze badania genetyczne.

Prezydent Łodzi poinformowała, że wśród pracowników żłobków pozytywny lub wątpliwy wynik testu stwierdzono u 132 osób na 556 przebadanych. W związku z tym zamiast planowanego otwarcia w poniedziałek 28 żłobków, uruchomiono tylko jeden. W pozostałych placówka minimum jedna osoba uzyskała wynik dodatni bądź wątpliwy. Z kolei w przedszkolach dzieci przyjęto w 31 placówkach ze 146 znajdujących się na terenie miasta. Podejrzane wyniki stwierdzono u 324 pracowników na 2781 przebadanych osób.

Dopiero w chwili, kiedy wszyscy pracownicy będą mieli wynik negatywny będziemy uruchamiali kolejne żłobki i przedszkola. Podjęliśmy bowiem decyzję, że nawet w przypadku jednej osoby z podejrzeniem zakażenia z danej placówki do chwili otrzymania negatywnego wyniki badania genetycznego nie dopuścimy tych osób do pracy z dziećmi i otwarcia przedszkola lub żłobka

– wyjaśniła Hanna Zdanowska.

Wszyscy rodzice, którzy deklarowali chęć przyprowadzenia dzieci do przedszkoli zostali powiadomieni telefonicznie, by tego nie robić. W Łodzi po uwzględnieniu nowych norm GIS przygotowano ok. 850 miejsc dla dzieci w żłobkach i ok. 3 tysiące miejsc w przedszkolach.

RadioZET.pl/PAP