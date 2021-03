Mamy ponad 17 tys. nowych zakażeń. Kraska: liczba zgonów też jest duża

Koronawirus w Polsce. W środę 10 marca 2021 roku "mamy ponad 17 tys. przypadków zakażenia koronawirusem" - powiedział w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Liczba zgonów też jest duża - poinformował. We wtorek MZ informowało o 9954 nowych zakażeniach.

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza, a trzecia fala epidemii nabiera coraz większego tempa. Jak wyglądają statystyki w środę 10 marca 2021 roku? - To dane nieporównywalnie większe niż w dniu wczorajszym. To jest bardzo niepokojące, że mamy coraz więcej osób, które są zakażone koronawirusem - mówił dziś w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Widzimy także, że przybywa nam osób, które trafiają pod respiratory. Prognozujemy, że te duże wzrosty jeszcze utrzymają się. To prawdopodobnie 3-4 tygodnie, kiedy ta fala zacznie opadać - mówił.

Koronawirus w Polsce 10 marca 2021 roku. Kraska: Mamy ponad 17 tys. nowych zakażeń

Szczegółowy raport dotyczący liczby zakażeń Ministerstwo Zdrowia opublikuje o godz. 10.30. Waldemar Kraska zdradził jednak, ile nowych przypadków zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Wiceminister powiedział, że chodzi o 17 tys. nowych przypadków. Jak dodał, liczba zgonów też jest duża.

- W ciągu ostatnich dni lawinowo przybywa pacjentów w polskich szpitalach. Może przerysowuje tę sytuację, ale to jedna z ważniejszych rzeczy, która spędza nam sen z powiek. Chcemy, by te miejsca były utrzymane. W tej chwili uaktywniamy szpitale tymczasowe, które są gotowe fizycznie, ale wyposażamy je też w kadrę - stwierdził.

Kraska ujawnił ponadto, że pod respiratorami przebywa obecnie 1900 osób. - To wynik tego, że bagatelizujemy objawy koronawirusa, że możemy trafić do szpitala, odraczamy pobyt w szpitalu, leczymy się na własną rękę. Nie róbmy tego - to zagrożenie zarówno naszego zdrowia, jak i naszego życia - zaapelował.

RadioZET.pl/ Polsat News