Bardzo dużo zgonów z powodu COVID-19. "Przybywa pacjentów w złym stanie"

Koronawirus w Polsce wciąż atakuje. We wtorek zarejestrowano 13 227 nowych przypadków SARS-CoV-2. W poniedziałek, 12 kwietnia było ich 12013. Dzisiejszy wynik to również duży wzrost w porównaniu z wtorkiem po świętach, kiedy odnotowano 8245 zakażeń.

Koronawirus w Polsce 13 kwietnia 2021 roku. Raport

Najwięcej zakażeń zarejestrowano w woj. mazowieckim (1766) i śląskim (1666). Kolejne pochodzą z województw: dolnośląskiego (1276), wielkopolskiego (1184), małopolskiego (1080), łódzkiego (1073), lubelskiego (817), kujawsko-pomorskiego (758), pomorskiego (614), zachodniopomorskiego (543), podkarpackiego (525), warmińsko-mazurskiego (490), świętokrzyskiego (487), lubuskiego (295), podlaskiego (264), opolskiego (214). 175 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ostatniej doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w porównaniu z poniedziałkiem (61) wzrosła do 644. Z powodu COVID-19 zmarło 216 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 428.

W szpitalach przebywa 34 619 chorych z COVID-19, a 3513 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że kwarantanną objęto ponad 367 tys. osób. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 726 łóżek i 4450 respiratorów. Poprzedniego dnia, w poniedziałek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 33 990 chorych z COVID-19, z których 3483 jest pod respiratorem.

Przybywa pacjentów w szpitalach. "Ten tydzień będzie trudny"

O dużym wzroście zakażeń mówił we wtorek "Rzeczpospolitej" minister zdrowia Adam Niedzielski. - Na razie nie mamy jeszcze informacji o liczbie zakażeń w ciągu doby, trzeba być jednak pewnym, że ta liczba zakażeń nowych będzie większa niż tydzień temu. Na pewno będziemy mieli dziś do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem - powiedział. Jak dodał, w poniedziałek zostało wykonanych 80 tys. badań, a tydzień temu było ich 45 tysięcy. - Sama ta ogromna różnica pokazuje, że będziemy mieli do czynienia z nieporównywalnym dniem (w porównaniu do Wielkiego Poniedziałku - red.) - podkreślił Niedzielski.

Waldemar Kraska zaapelował z kolei, by "nie zaprzepaścić szansy na normalne wakacje przez wyjazd na majówkę". - Przybywa pacjentów w złym stanie. Polacy nie zgłaszali się do szpitali, chcieli spędzić święta w domu. Ten tydzień będzie trudny dla polskiego szpitalnictwa. Chorych na COVID-19 codziennie przybywa - mówił wiceszef MZ.

