Koronawirus w Polsce został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi u 74 529 osób. W poniedziałek 14 września resort zdrowia poinformował, że mamy 377 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dla przypomnienia w niedzielę 13 września ministerstwo informowało o 502 nowych przypadkach, a w sobotę o 603. Minister zdrowia Adam Niedzielski w opublikowanym w poniedziałek w "Dzienniku Gazecie Prawnej" wywiadzie powiedział, że ''epidemia w Polsce ustabilizowała się, ale to nie jest jej koniec''.

Najwięcej nowych przypadków Covid-19 zarejestrowano w województwie mazowieckim (61). Pozostałe potwierdzone przypadki dotyczą osób z następujących województw: małopolskiego (52), pomorskiego (46), śląskiego (45), podkarpackiego (41), opolskiego (26), łódzkiego (24), kujawsko-pomorskiego (24), wielkopolskiego (23), dolnośląskiego (9), podlaskiego (8), lubuskiego (5), świętokrzyskiego (4), lubelskiego (4), zachodniopomorskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2).

Koronawirus w Polsce 13 września. Raport i statystyki

Na koronawirusa zmarło w Polsce ostatniej doby 15 osób w wieku od 63 do 100 lat. Jak poinformował resort zdrowia, większość osób miała choroby współistniejące. Do zgonów doszło m.in. w Augustowie, Lipsku, Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Kędzierzynie-Koźle. Wczorajszy zgon osoby z Łańcuta (71-letnia kobieta zam. w Tarnowie) trafia do statystyk województwa małopolskiego.

Od początku epidemii w Polsce wyzdrowiało 61 097 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, a ostatniej doby – 438 pacjentów – poinformowało w poniedziałek 14 września Ministerstwo Zdrowia. Resort podał też, że w szpitalach przebywa 1 972 chorych na COVID-19. Pod respiratorem jest obecnie 87 pacjentów. Kwarantanną objęto 92 057, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 6 972 osób

Koronawirus. Rekord zakażeń na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o rekordowym dziennym przyroście zakażeń koronawirusem na całym świecie. W niedzielę odnotowano 307 930 przypadków infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin. Najwięcej zakażeń zgłoszono w Indiach (94 372), Stanach Zjednoczonych (45 523) i Brazylii (43 718). W sumie na całym świecie do tej pory koronawirusem zakaziło się 28,79 mln.

WHO poinformowała także o 5537 zgonach w ciągu ostatniej doby. Tym samym całkowita liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii wynosi 917 417. Zarówno w USA, jak i w Indiach, stwierdzono ponad 1000 przypadków śmiertelnych w ostatnich 24 godzinach, w Brazylii zmarły 874 osoby. Poprzedni najwyższy dobowy przyrost zakażeń WHO odnotowała 6 września, gdy stwierdzono 306 857 nowych infekcji. Najwięcej zgonów jednego dnia miało miejsce 17 kwietnia - 12 430.

RadioZET.pl/PAP