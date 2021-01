Zaszczepiono prawie 340 tys. osób. Czekamy na raport z MZ

W Polsce trwają szczepienia na koronawirusa. Do tej pory zaszczepiono prawie 340 tysięcy osób. Obecnie czekamy na najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia, dotyczący dobowej liczby zakażeń i zgonów. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

W całej Polsce przeciw koronawirusowi zaszczepiono prawie 338 tysięcy osób, zmarnowało się łącznie 818 dawek preparatu

W piątek ruszają zapisy na szczepienia dla seniorów 80+

Niedługo najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia, dotyczący dobowego bilansu zakażeń i zgonów

Wygasł zakaz lotów do Polski z Wielkiej Brytanii. Po przekroczeniu granicy obowiązuje jednak kwarantanna

Szczepionkę na koronawirusa do środy w Polsce przyjęło prawie 338 tysięcy osób. Według danych ze środy do punktów szczepień dostarczono 483 tys. dawek, z czego 818 zostało zmarnowanych. - Zapisy na szczepienia dla osób powyżej 80 lat ruszą w piątek. Seniorzy mogą liczyć na wsparcie wolontariuszy i samorządów m.in. w zorganizowaniu dojazdu do punktu szczepień - zapewnił w czwartek w Programie I Polskiego Radia wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. - Jutro rusza zapis (na szczepienia – red.) osiemdziesięciolatków plus. Również w tej pierwszej grupie będziemy szczepić pensjonariuszy domów społecznych całodobowej opieki, ale w tym przypadku będą w każdej gminie tzw. centra mobilne, które będą do takich osób dojeżdżać - powiedział w czwartek rano w audycji wiceminister.

Przypomniał też, że seniorzy na szczepienie mogą umawiać się na kilka sposobów. Poprzez punkty szczepień lub swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo poprzez ośrodki pomocy społecznej. Szwed dodał, że dzięki współpracy samorządów, osoba taka będzie miała możliwość także poinformowania, że nie jest w stanie sama dotrzeć do punktu szczepień i w takim wypadku będzie mogła liczyć na wsparcie.

Zniesiono również zakaz lotów do Polski z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który został wprowadzony w grudniu 2020 roku w związku z wykryciem nowego wariantu koronawirusa. Zakaz obowiązywał do północy 13 stycznia br. - Rozporządzenie wygasa 13 stycznia i nie pracujemy nad nowym - przekazał PAP wiceminister infrastruktury Marcin Horała, który dotychczas był odpowiedzialny za opracowanie projektów ws. zakazów w ruchu lotniczym.

Szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia. W grupie zero szczepieni są w szpitalach węzłowych pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków. Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował na środowej konferencji prasowej, że do środy zaszczepiono prawie 388 tys. osób. Podał też, że 483 tys. dawek dostarczono do punktów szczepień, z czego 818 zostało zmarnowanych. U 50 zaszczepionych zaobserwowano niepożądany odczyn.

