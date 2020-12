Koronawirus. Duży spadek liczby zakażeń. Szef MZ o szczepieniach grupy "zero"

Koronawirus w Polsce nie ustępuje. W poniedziałek odbyło się spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą i ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim o narodowej strategii szczepień. - Prawdopodobnie w lutym zakończymy szczepienie grupy "zero" - mówił szef MZ.

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Według danych Ministerstwa Zdrowia 13 grudnia 2020 roku odnotowano 8977 nowych przypadków zakażenia . Zmarło 188 osób - z powodu COVID-19 - 49, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 139 osób.

Na razie, jak zapowiedział Piotr Müller, na rządowych zespołach zarządzania kryzysowego nie ma omawianych wariantów zaostrzenia obostrzeń przed Świętami Bożego Narodzenia . - Ten scenariusz, który został przedstawiony już jakiś czas temu, jest realizowany. Do świąt włącznie ze świętami obostrzenia aktualne będą obowiązywały. Chyba że z jakiegoś powodu sytuacja się pogorszy i będzie trzeba podjąć inną decyzję. Chcemy jednak, żeby ten scenariusz, który jest, został utrzymany - oświadczył rzecznik rządu.

Koronawirus w Polsce. Dzień na żywo. Spotkanie w BBN dotyczące szczepień

Na poniedziałek zaplanowane jest spotkanie w BBN dotyczące szczepień. - Prezydent Andrzej Duda zaprosił na poniedziałek premiera Mateusza Morawieckiego na spotkanie poświęcone narodowej strategii szczepień - powiedział w niedzielę PAP szef BBN Paweł Soloch. W spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego wezmą udział także minister zdrowia Adam Niedzielski oraz pełnomocnik rządu ds. programu szczepień minister Michał Dworczyk.

Według przedstawionych we wtorek przez Dworczyka założeń celem narodowego programu szczepień jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe i dobrowolne; na podstawie dotychczasowych zgłoszeń rząd oszacował, że można by szczepić 180 tys. osób.

- Mamy ambicje, żeby zapanować nad pandemią Covid-19 w 2021 roku – powiedział w rozmowie z „DGP” Michał Dworczyk. Jak dodał, oznacza to, że „mamy 11 miesięcy na to, by zaszczepić 15–18 mln osób”.

