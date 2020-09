Koronawirus w Polsce nie jest w odwrocie, choć w lipcu zapewniał o tym premier Mateusz Morawiecki. Mimo braku nowych rekordów, nowych przypadków zakażeń wciąż przybywa, co budzi niepokój zwłaszcza teraz - po powrocie uczniów do szkół. Jeszcze przed końcem wakacji główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas ostrzegał, że powrót od 1 września do nauki stacjonarnej będzie miał wpływ na sytuację epidemiczną w Polsce.

Dziś, w środę, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 595 nowych zakażeniach. Wczoraj resort informował o 550 nowych przypadkach. W ciągu ostatniej doby najwięcej zakażeń zarejestrowano w województwach mazowieckim (133) i małopolskim (114).

Koronawirus w Polsce 2 września. Nowe statystyki

Na Covid-19 zmarło 20 kolejnych osób. Najmłodsza z nich to 44-letnia kobieta hospitalizowana w Nowym Sączu. Wiadomo, że większość ofiar miała choroby współistniejące.

Obecnie w związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2 tys. 168 osób, a pod respiratorem jest 83 chorych. Łącznie wyzdrowiało 47 tys. 865 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie. Przypomnijmy też, że o pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia w Polsce resort zdrowia poinformował 4 marca. Łącznie w Polsce potwierdzono 68 517 zakażeń, a 2 078 osób zmarło. Szczegółową mapę dotyczącą zakażeń w Polsce i na świecie znajdziesz tutaj: Koronawirus w Polsce. MAPA zachorowań z podziałem na województwa.

