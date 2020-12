Koronawirus w Polsce wciąż nie jest w odwrocie, choć jeszcze trzy tygodnie temu premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że "wygrywamy z epidemią". Od 28 grudnia wprowadzone zostaną nowe obostrzenia, nazywane "kwarantanną narodową". W poniedziałek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią koronawirusa. Zakaz przemieszczania ma obowiązywać w sylwestra od godz. 19 do godz. 6 następnego dnia. Za nieprzestrzeganie go mają grozić mandaty.

Koronawirus w Polsce 22.12 na żywo. Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii. Jest zgoda na szczepienia na COVID-19 w Europie

Nowy szczep koronawirusa sprawił, że kolejne kraje zawieszają połączenia z Wielką Brytanią. O północy dołączyła do nich Polska. Zakaz ten będzie obowiązywał do 6 stycznia. Nowy wariant SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko Covid-19. W poniedziałek szef BioNTech Ugur Sahin powiedział w wywiadzie dla Bild TV, że jest przekonany, iż szczepionka opracowana przez jego firmę i Pfizera będzie skuteczna na nowy szczep SARS-CoV-2.

Jest zielone światło dla szczepień na COVID-19 w Europie. Ursula von der Leyen poinformowała, że Komisja Europejska wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu szczepionki firm Pfizer i BioNTech w Unii Europejskiej. KE podała w poniedziałek, że obecnie pracuje z państwami członkowskimi i spółkami nad dostarczeniem pierwszych dawek 26 grudnia, aby szczepienia w UE mogły rozpocząć się w dniach 27-29 grudnia.

W tym samym czasie pierwsze szczepienia mają się zacząć w Polsce. - Mamy deklarację, że do wieczora 26 grudnia trafi do Polski pierwsze 10 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi, do południa 27 grudnia preparat dotrze do wybranych szpitali węzłowych i tego samego dnia rozpoczną się szczepienia 10 tys. osób - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

